Elezioni, Trantino: “Catania torni ad essere protagonista nazionale”

Ieri la presentazione ufficiale della candidatura che ha riunito tutte le forze politiche del centrodestra. Valeria Sudano (Lega): “Continuerò da Roma a dare il mio contributo per la città”

“Catania merita di avere un poco di amore che la città in sé ha dimostrato di avere per i cittadini molto più di quanto essi hanno dimostrato di avere per la città”. Lo ha dichiarato Enrico Trantino, candidato sindaco di Catania per il Centrodestra, in occasione dell’incontro con la stampa di ieri mattina, alla presenza di tutti gli alleati della coalizione. Per Trantino è necessario “stabilire un nuovo statuto comunitario con la città poiché occorre che tutti capiscano di aver un ruolo nella gestione di Catania”. Una sfida avvincente, la definisce il penalista, ex assessore all’Urbanistica della Giunta Pogliese.

“E’ stimolante e preoccupante per tanti versi – ha aggiunto – perché non pensavo assolutamente di proiettarmi in questa dimensione. Lo faccio per una città che amo ma tutto dev’essere fatto nell’ambito di un traguardo che non deve essere quello mio personale ma per i catanesi che devono trovare un percorso condiviso. Dobbiamo tutti remare nella stessa direzione perché altrimenti non posso certamente essere io ad ottenere i risultati che i catanesi si attendono”.

Una strada che sembra in discesa, quella per la conquista del Comune, considerate le formazione politiche alle spalle del progetto e il fatto che il centrodestra sia maggioranza a tutti i livelli di governo. Ma che potrebbe avere delle insidie. Per questo il candidato Trantino si appella alla città, ai catanesi e al loro senso civico. Che va rinnovato. “Con gli amici della coalizione che intendono – prosegue – comincia, spero, una fase di riscossa. Ci vuole ulteriore spinta per agire nella direzione che possa restituire il protagonismo che merita a livello nazionale. Uno degli obiettivi è battere su un diverso modo di concepire il civismo, su un diverso modo di concepire il sentimento di condivisone dei catanesi per la propria città”.

Direzione che, al momento, sembra imboccata da tutti. Come evidenzia Salvo Pogliese, ex sindaco e senatore fi FdI che ha voluto Trantino in Giunta, alla guida dell’Urbanistica. “Sono molto felice – dice -. Non avevo alcun dubbio che si potesse trovare la sintesi all’interno del centrodestra, intorno a una persona preparata, qualificata e autorevole esponente della mia Giunta. Sono certo regalerà al centrodestra un ottimo risultato”.

Il rinnovato clima sereno lo testimonia anche Giuseppe Lombardo, secondo cui Trantino rappresenta “il profilo ideale per unire tutte le varie anime e le forze politiche del centrodestra, che concilia persona di l’alto profilo con la capacità amministrativa importante, maturata in questi anni in cui sono stato al suo fianco nell’amministrazione della città” – afferma il deputato regionale autonomista. Al quale si accoda il vicepresidente della Regione ed esponente della Lega in Sicilia, Luca Sammartino.

“Prima l’Italia offre al centrodestra un accordo di programma e, sui temi della città, ci confronteremo con il sindaco Trantino – sottolinea. Ambiamo a essere forza della città con i suoi rappresentanti della società civile ma anche classe dirigente. Sono certo che farà ottimo risultato politico”. Ottimismo condiviso dalla compagna di partito e di vita, Valeria Sudano che, per l’amore della pace, ha rinunciato alla propria candidatura. “L’importante – afferma – è lavorare tutti insieme per questa città. Continuerò da Roma, dalla Camera, a dare il mio contributo alla città, utilizzando le risorse possibili. D’altronde – sottolinea – la politica è confronto ma alla fine si è arrivati alla sintesi: tutti intorno a Enrico per fare vincere Catania”.

Di “sostegno deciso” parla Andrea Messina, assessore regionale del partito di Cuffaro. “I democristiani ci sono e sono a sostegno convinto e deciso per Trantino – dice l’esponente del governo Schifani. Finalmente siamo riusciti ad arrivare all’obiettivo e siamo proti a dare alla città un progetto concreto. Avremo la nostra lista come abbiamo fatto negli altri comuni, a Palermo e alle regionali”.

Forza Italia aveva già espresso ampiamente il proprio apprezzamento per Trantino con le parole del commissario Caruso che aveva evidenziato le “scelte responsabili condotte da tutte le forze politiche” annunciando di voler “ed ora possiamo “lavorare a costruire una squadra all’altezza delle sfide importanti che attendono la futura amministrazione; è una sfida di governo cui Forza Italia contribuirà non solo con i propri rappresentanti locali, ma anche con l’indispensabile supporto a tutti i livelli istituzionali”. Concetto ribadito ieri dall’assessore Marco Falcone.