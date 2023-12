"Sud chiama Nord alle prossime elezioni europee ci sarà". Ad annunciarlo Cateno De Luca tramite i propri canali sociali.

“Oggi a Roma ci siamo incontrati con il segretario di Azione, Carlo Calenda per confrontarci sulle prossime elezioni europee previste per il mese di giugno ed abbiamo concordato di rivederci nelle prossime settimane per definire i dettagli operativi”.