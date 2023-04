Elezioni a Sambuca di Sicilia la sfida Arbisi-Cacioppo

Si avvicinano le elezioni amministrative di maggio: due, allo stato attuale, i candidati ufficiali che si sfideranno per ricoprire il ruolo di sindaco e prendere il posto dell’uscente Leo Ciaccio

SAMBUCA DI SICILIA (AG) – Il 28 e il 29 maggio prossimi anche i cittadini sambucesi saranno chiamati a eleggere il nuovo primo cittadino e i rappresentanti in Consiglio comunale. Due i nomi dei candidati sindaco: da un lato Sario Arbisi e dall’altro lato Giuseppe Cacioppo.

Il primo, dopo anni di attività politica nel Partito democratico e un impegno amministrativo da consigliere, presidente del Consiglio e assessore negli ultimi cinque anni ha scelto di candidarsi e camminare da solo, lasciando il progetto del sindaco Leo Ciaccio, che dopo dieci anni di amministrazione dovrà lasciare la guida del comune belicino.

“È il momento di fare un passo avanti – ha detto – con serietà, passione e responsabilità e in prima persona. Portiamo avanti un progetto che guarda al futuro della nostra Sambuca: moderna, vivibile, solidale, ottimista. Mi impegnerò con tutta la mia energia, la mia passione e le mie forze insieme a un gruppo entusiasta, appassionato, ambizioso. Riaccendiamo il confronto democratico, rendiamolo utile per la nostra Sambuca sui temi segnalati in questi anni dai cittadini e dalle cittadine, coinvolgendo quanto più possibile i giovani e puntando a un’attrattività vera e continua di Sambuca, sia per turisti e visitatori, sia per chi vive e vuole vivere ogni giorno i nostri luoghi, i nostri servizi, sia per chi guarda da lontano il territorio con l’irresistibile speranza di tornare a viverla. Tra la gente, per la gente”.

A scendere in campo e correre per la poltrona di primo cittadino e continuare l’attività amministrativa del sindaco Ciaccio è poi l’attuale vice sindaco Giuseppe Cacioppo, appoggiato dal movimento “Sambuca Prima di tutto–Un progetto in continua evoluzione”.

“Siamo consapevoli – ha affermato – che il nostro progetto ha le basi solide di dieci anni di attività, ma va integrato di altre iniziative e corretto in alcuni punti. Le proposte che continuano ad arrivare saranno la base del prossimo programma. In questi giorni e grazie all’aiuto dei cittadini dobbiamo raggiungere altri amici e spiegare il progetto che sta dentro ‘Sambuca prima di tutto’, parlare di quanto è stato fatto e di quello che vorremmo continuare a fare. E fare insieme. Presto istituiremo i tavoli tematici”.