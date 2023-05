Trapani, 16 seggi alla maggioranza di Tranchida: tutti gli eletti in Consiglio Comunale

Sette le liste di maggioranza con 16 seggi, 3 quelle di opposizione con 7 seggi più uno: ecco tutti gli eletti a Trapani.

A Trapani la riconferma di Giacomo Tranchida è stata netta al primo turno ma comunque sudata: ecco le preferenze espresse per le singole liste e chi è entrato in Consiglio Comunale dopo le elezioni amministrative 2023.

Elezioni Trapani 2023, il nuovo Consiglio Comunale

Il primo cittadino uscente di Trapani ha ottenuto 11.364 voti e il 42,45% imponendosi su Maurizio Miceli che si è fermato a 9.968 voti e il 37,23%. Le liste di maggioranza si accaparrano 16 seggi, quelle di minoranza 7 più una spettante al candidato sindaco Miceli.

Sul fronte Tranchida, la lista “Uniti per Trapani”, voluta dall’ex assessore e attuale deputato regionale Dario Safina, conquista 1.296 voti e 2 seggi in Consiglio comunale che andranno a Giovanni Parisi (535 voti) e Giulia Passalacqua (217), già consigliera di maggioranza.

Per “Trapani al Centro”, capitanata dall’assessore Peppe La Porta e dal consigliere uscente Peppe Peralta, 1.258 preferenze e 2 seggi che andranno ad entrambi rispettivamente primi eletti con 283 e 199 voti.

Nella lista giovane “Tranchida Sindaco per Trapani”, spinta dal portavoce di Tranchida, Emanuele Barbara, designato anche assessore, con 1.634 entrano in Aula due consiglieri: lo stesso Barbara con 458 preferenze e Andrea Genco (216 voti).

“Trapani con coerenza”, con 1.394 voti ottenuti, elegge il vice sindaco uscente Vincenzo Abbruscato, scelto 436 volte dai suoi elettori e Salvatore Daidone, che non si sposterà da Palazzo d’Alì (421 preferenze).

“I democratici” (1.258 voti) eleggono l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Pellegrino già in Giunta (488 voti) e Marzia Patti attuale consigliera e tra i “seguaci” di Tranchida (274). “Trapani Tua”, che fa capo all’assessore regionale Mimmo Turano, ottiene ben 4 seggi (2.192 voti), risultando la più eletta della coalizione del sindaco riconfermato. I neo eletti in Consiglio sono: Annalisa Bianco con 481 voti, resta consigliera assieme al collega Alberto Mazzeo (258 voti); entrano Giusy Poma (481) e Giovanni Carpinteri (335).

La lista “Polis”, scelta 1.545 volte sulle schede, porta in Consiglio comunale Andrea Vassallo (499 voti circa) e Claudia La Barbera (419), già consiglieri, quest’ultima eletta in precedenza in Forza Italia.

L’opposizione

Tra le liste che hanno sostenuto lo sfidante del centrodestra Maurizio Miceli, c’è “Amo Trapani”, la lista che risultata la più votata della tornata elettorale del 28 e 20 maggio 2023 con 2.685 voti, spinta dall’ex Presidente del Consiglio comunale trapanese Giuseppe Guaiana eletto con 1.114 voti circa e risultando l’esponente con più consensi. Gli altri 2 seggi andranno a Silvestro Mangano (310 voti) e Santo Vassallo (306), già in Aula sui banchi dell’opposizione.

Il Movimento per le Autonomie (MpA) con 1.433 voti, eleggendo in Consiglio comunale Tore Fileccia con 444 voti, noto acerrimo esponente di contrasto a Tranchida, e la già consigliera Grazia Spada con 303 voti.

Fratelli d’Italia sarà presente nel Massimo Consesso Civico con due seggi. Il partito – che vede come coordinatore provinciale lo stesso candidato sindaco Miceli – ha ottenuto 1.590 voti, eleggendo Gaspare Gianformaggio con 230 voti ed uno tra Damiano e Lamia (per ora al pari con 208 voti ma manca la comunicazione su due sezioni). Il terzo seggio andrà a Miceli che, in base alla legge elettorale, superando il 20% del quorum previsto, ha la possibilità di entrare in Consiglio.

Chi non supera la soglia di sbarramento

Nelle liste a sostegno di Miceli restano fuori Forza Italia e “Miceli sindaco”. Le liste degli altri candidati alle elezioni amministrative di Trapani, Francesco Brillante e Anna Garuccio, non superano lo sbarramento e restano fuori.