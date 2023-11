Elicottero precipita in un terreno nel Siracusano, salvi i tre passeggeri

Avrebbero riportato solo lievi escoriazioni. Per precauzione sono stati accompagnati in ambulanza al pronto soccorso

Si e’ sfiorata la tragedia questa mattina (3 novembre) nella zona intorno a Lido di Noto, in provincia di Siracusa. Per cause ancora da chiarire, un elicottero è precipitato dentro un terreno in contrada La Guardiola, a pochi metri da alcune abitazioni.

Secondo le prime informazioni, come riporta il sito Siracusanews.it, le tre persone che erano a bordo del veicolo avrebbero riportato solo lievi escoriazioni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che hanno trasportato le tre persone al pronto soccorso.