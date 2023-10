Calci e pugni in centro storico, 36enne finisce in Pronto Soccorso: si cercano gli autori

Dalle parole grosse alla rissa, si cercano gli altri protagonisti della zuffa scoppiata nelle scorse ore a Cammarata.

É degenerato in rissa un diverbio scoppiato in via Venezia, nel centro storico di Cammarata, in provincia di Agrigento, dove due gruppi di persone si sarebbero scambiati calci e pugni per motivi ancora da comprendere.

Un cittadino rumeno ferito

Nell’occasione, un 36enne di nazionalità rumena sarebbe rimasto ferito a seguito della baraonda e, per questo, sarebbe stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento.

I medici del nosocomio agrigentino hanno riscontrato diversi traumi ma, fortunatamente, non ci sarebbe pericolo alcuno per la vita della persona colpita.

Non vi sarebbe traccia, al momento, degli altri partecipanti alla rissa. I soggetti, infatti, si sarebbero dileguati. Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e riuscire a rintracciare i fuggitivi.