Elodie senza veli per lancio nuovo singolo: “Rivendico la libertà di mostrare il mio corpo”

"Stiamo tornando indietro, è stata un'estate molto brutta per noi donne", dice l'artista che prepara il primo tour nei palazzetti

Elodie pubblica il Clubtape Red Light – “7 brani tutti da ballare con un messaggio visivo forte, libero, cattivello e musicalmente deciso” – che diventa anche l’occasione per l’artista di rivendicare la libertà di esibire il proprio corpo.

Senza veli per il lancio del singolo “A Fari Spenti”

Come ha fatto posando senza veli per il lancio del singolo ‘A Fari Spenti’, in una foto diventata iconica ma anche oggetto di ‘scandalo’ e che ora, grazie all’intervento del maestro Milo Manara, è diventata la cover del nuovo lavoro dell’artista. Nella rilettura dell’acclamato fumettista la mano di Elodie che copriva le parti intime si chiude in un pugno potente (“come se rivendicasse la dignità del suo corpo”, ha detto Manara) e il lancio del clubtape in un night club di Milano si è trasformato nella presentazione di un ‘manifesto’ sui diritti delle donne.

L’appello dell’artista

La cantante ha voluto lanciare un appello all’unità: “Noi donne dobbiamo essere unite, fare rete come fanno gli uomini, solo così – ha sottolineato l’artista – possiamo creare un dialogo”. “È evidente che c’è un problema importante – ha detto Elodie – è stata un’estate molto brutta per noi donne e per tutti, c’è qualcosa di misogino che non va giustificato in nessun modo, dovremmo metterci in discussione e pensare a quante volte abbiamo atteggiamenti sessisti soprattutto noi donne. Ti fanno credere che devi essere forte e lucida ma bisognerebbe non aver paura ed è questo il problema, sensibilizzare l’uomo che dovrebbe darci una mano. Sono secoli che dobbiamo fare un passo indietro e capire la fragilità dell’uomo, ma io sono stanca di giustificare la loro paura della bellezza della donna”.

“Sui diritti Lgbt stiamo tornando indietro”

L’artista ha parlato anche di diritti Lgbt: “la Regione Lazio ha tolto il patrocinio al Pride, io so da che parte stare e in questo momento sono offesa e arrabbiata perché stiamo tornando indietro, c’è un messaggio preciso contro gli esseri umani, ma rimango ottimista: da sempre siamo vessati ma da sempre esistiamo”.

Il tour

E mentre prepara il ritorno live (è stata aggiunta una terza data al Mediolanum Forum il 9 dicembre 2023 ed è stato annunciato il sold out del 20 novembre a Milano), guarda anche a nuovi impegni cinematografici leggendo nuove sceneggiature che le hanno proposto.