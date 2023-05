Alluvione Emilia Romagna, l’emergenza continua: Regione avvia raccolta fondi

Circa 10mila sfollati, diverse vittime: la Regione Emilia Romagna chiede un aiuto per contrastare l'emergenza maltempo. Ecco come contribuire.

Continua, purtroppo, l’emergenza maltempo nel nord Italia: la Regione Emilia Romagna ha attivato una raccolta fondi per gli sfollati e i cittadini pesantemente danneggiati dalle alluvioni e dalle frane che hanno interessato il territorio negli scorsi giorni.

Le vittime accertate sono 14, gli sfollati circa 10mila. Per fornire aiuti si sono attivate diverse banche, associazioni e volontari da tutta Italia. I sindacati hanno anche deciso di rimandare lo sciopero aereo previsto per il 19 maggio così da consentire interventi per ripristinare il sistema dei trasporti nel più breve tempo possibile.

Ecco tutte le informazioni per contribuire, divulgate dalla Regione Emilia Romagna.

Raccolta fondi per maltempo Regione Emilia Romagna, come contribuire

“La Regione ha attivato una raccolta fondi per sostenere le persone e le comunità emiliano-romagnole che sono state colpite da alluvioni o frane conseguenti agli eventi atmosferici estremi che si sono verificati nel mese di maggio 2023”, si legge in una nota sul sito della Regione.

Chiunque voglia contribuire può farlo utilizzando queste coordinate bancarie:

Iban: IT69G0200802435000104428964

Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”

Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile dell’Emilia-Romagna (anche in versione abbreviata “Agenzia regionale Sic.T. Protezione civile Emilia Romagna).

Dall’estero si può contribuire alla raccolta fondi effettuando un bonifico con questi dati:

codice Bic Swift: UNCRITM1OM0

Banca: Unicredit.

Fonte foto: sito Regione Emilia Romagna