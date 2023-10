Migranti, gaffe di Andrea Giambruno: ha parlato di “transumanza”

Andrea Giambruno, giornalista e conduttore del programma "Diario del giorno" su Rete4, ha fatto uno scivolone sull’emergenza migranti.

Andrea Giambruno, giornalista e conduttore del programma “Diario del giorno” su Rete4, ha fatto uno scivolone sull’emergenza migranti e nello specifico sui flussi dall’Africa verso l’Europa. Il compagno della premier Giorgia Meloni parlando di Silvio Berlusconi e della convention di Forza Italia a Paestum ha paragonato i “viaggi della speranza” alla “transumanza” ovvero lo spostamento stagionale di greggi e delle mandrie dai pascoli delle zone collinari oppure montane verso la pianura (e viceversa). Il termine risulta quindi non adeguato, considerando che viene usato per gli animali e non per gli esseri umani.

Le parole del professionista e le polemiche

“Ho sentito dire, da politici italiani, che magari ricoprono ruoli molto importanti, che Silvio Berlusconi, tra le tante caratteristiche, ha avuto quella di incarnare quella di formidabile visionario geopolitico – ha dichiarato Giambruno -. Cioè è stato forse il più grande ministro degli Esteri, senza offesa nei confronti di nessuno, che il Paese abbia avuto negli ultimi 30 anni. Aveva già capito tutto ciò che sarebbe successo, dalla transumanza, se così possiamo definirla, dall’Africa verso l’Europa alla situazione della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. Aveva già visto tutto”.

Un’uscita che ha fatto scatenare una feroce polemica sui social.