Due incidenti mortali in una settimana, a Palermo è emergenza sicurezza sul lavoro

Due lavoratori morti nell'arco di una settimana - Angelo Salamone e Michele Pisciotta - e tanti rischi: a Palermo, per i sindacati, è emergenza sicurezza sul lavoro.

A Palermo è in atto una vera e propria emergenza sicurezza sul lavoro: lo conferma un report di Cgil e Fiom, che verrà presentato oggi – lunedì 12 dicembre – alle 10.30 nella sede regionale di via Meli.

Saranno presenti il segretario Cgil Palermo Mario Ridulfo, il segretario Fiom Cgil Palermo Francesco Foti, il segretario Uil Sicilia Palermo Ignazio Baudo, il segretario generale Uilm Vincenzo Comella e i coordinatori Rsu Fiom Fincantieri Serafino Biondo e Uilm Fincantieri Giovanni Gerbino. In video collegamento interverranno Samuele Lodi, coordinatore nazionale Fiom Fincantieri, e Guglielmo Gambardella, della segreteria Uilm nazionale.

Emergenza sicurezza sul lavoro a Palermo: il report

“Due morti nell’arco di una settimana, l’operaio di un’azienda dell’indotto Fincantieri Angelo Salamone e Michele Pisciotta, il falegname di 67 anni precipitato dall’impalcatura in un cantiere privato, è una strage inaccettabile“, sottolineano Cgil e Fiom.

Nel report atteso nelle prossime ore, oltre ai dati sugli infortuni sul lavoro, saranno avanzate le richieste dei sindacati e ascolteranno le testimonianze di operai del settore industriale che vivono sulla loro pelle rischi e pericoli dal punto di vista della sicurezza nelle attività lavorative.

“È grave e inaccettabile continuare a morire nei luoghi di lavoro“, dichiarano per Cgil e Fiom Mario Ridulfo, Francesco Foti e Serafino Biondo e per Uil e Uilm Ignazio Baudo, Vincenzo Comella e Giovanni Gerbino.

“Servono più controlli e formazione continua del personale. Abbiamo deciso di tenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza proprio nel giorno in cui, lunedì 12, al Cantiere Navale di Palermo e in tutti i siti Fincantieri d’Italia si terrà una giornata di sciopero, dopo quattro giorni di sospensione delle lavorazioni, per la tragedia di giovedì sera, e alla vigilia dello sciopero generale regionale di 4 ore con la manifestazione di Cgil e Uil di Palermo che si terrà martedì 13. La sicurezza è per i sindacati tema prioritario”.

Immagine di repertorio