Incidente ai Cantieri navali di Palermo: morto Angelo Salamone, operaio di 61 anni

La vittima è Angelo Salamone di 61 anni. L'uomo è stato colpito da un basamento che si è ribaltato. Trasportato in ospedale è deceduto per le gravi ferite

Tragedia ai Cantieri Navali di Palermo. Un operaio è morto in un incidente mentre lavorava nell’impianto di Fincantieri. La vittima è Angelo Salamone di 61 anni. L’uomo è stato colpito da un basamento che si è ribaltato.

L’incidente e i soccorsi

Da una prima ricostruzione, l’impatto avrebbe procurato all’operaio un trauma al torace da schiacciamento. Subito dopo l’incidente è stato soccorso dai medici del cantiere poi con un’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia in codice rosso. E’ deceduto in ospedale in serata. Sul luogo dell’incidente è intervenuta la polizia per verificarne la dinamica, i sopralluoghi nel cantiere sono condotti dai tecnici dello Spresal dell’Asp di Palermo.