Energia, nuova sede Teatek a Ragusa: “Sicilia fondamentale per la transizione ecologica”

La società Teatek attiva nel settore dell'energia rinnovabile ha aperto una sede anche all'interno del territorio ibleo

Prosegue il radicamento in Sicilia da parte di Teatek, gruppo attivo nel campo dell’energia rinnovabile e della gestione delle acque.

La società continua ad investire nel Mezzogiorno attraverso nuovi cantieri e l’apertura di sedi stabili: nell’area industriale di Ragusa è stato infatti inaugurato un nuovo magazzino di oltre mille metri quadri. “La Sicilia -spiega il ceo di Teatek Felice Granisso- rappresenta un’area importantissima per il futuro della transizione energetica del Paese. Le potenzialità della regione sono elevatissime, soprattutto per il fotovoltaico. Con 35 Gw di richieste di nuove connessioni, infatti, la Sicilia rappresenta oltre l’11% delle istanze avanzate nell’intera penisola”.

“Si deve continuare ad investire in Italia”

“Come società attiva in ambito internazionale siamo convinti che si debba continuare ad investire in Italia, perchè troppo spesso gruppi stranieri non garantiscono agli operatori locali la riuscita delle commesse, con gravi conseguenze per fornitori, maestranze e per l’intera collettività”, conclude Granisso.