Enna, affidato il nuovo appalto per la gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale ha scelto EcoEnnaServizi per i prossimi quindici anni. Il sindaco Maurizio Dipietro: “Felice chiusura di un percorso iniziato sette anni fa, dopo la catastrofica esperienza dell’Ato”

ENNA – Negli scorsi giorni il Consiglio comunale ha approvato, a maggioranza, l’affidamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti alla società EcoEnna Servizi per i prossimi quindici anni.

Il servizio di raccolta rifiuti affidato a EcoEnnaServizi

“Il positivo esito di questa vicenda a cui il Civico consesso è giunto – ha commentato il sindaco di Enna Maurizio Dipietro – nonostante qualche difficoltà di percorso, rappresenta la felice chiusura di un percorso iniziato sette anni fa, allorquando determinammo la definitiva conclusione della catastrofica esperienza dell’Ato rifiuti e l’avvio di una nuova stagione che oggi, alla prova dei fatti, trova la sua consacrazione da parte dell’Amministrazione prima e della maggioranza del Consiglio comunale poi”.

“Questa importante decisione – ha continuato il primo cittadino – consentirà, dunque, a EcoEnnaServizi di lavorare in un contesto di stabilità e di continuità, elementi fondamentali per garantire un servizio sempre più efficiente a fronte di una tariffa che è, e continuerà ad essere, al di sotto della media nazionale e la più bassa tra i capoluoghi di provincia della Sicilia”.

EcoEnnaServizi, a cui è stato appaltato il servizio, è stata costituita dal Comune di Enna il 27 aprile 2017: la società è a totale partecipazione pubblica e si presenta come ente a cui affidare in via diretta (la cosiddetta gestione in house) i servizi di igiene ambientale nel territorio comunale.

L’obiettivo prioritario della società è la gestione dei servizi ambientali in materia di rifiuti basata su criteri di sostenibilità e minimizzazione degli impatti ambientali, incrementando i servizi disponibili agli utenti.

In quanto società a totale partecipazione pubblica, EcoEnnaServizi è soggetta all’attività di direzione e coordinamento del Comune di Enna come unico socio territorio comunale di Enna.

In merito al servizio rifiuti, ogni cittadino che volesse richiedere un’attestazione distanza cassonetti rifiuti per agevolazioni rispetto alle tariffe previste deve compilare il modello presente sul sito web e inviarlo tramite Pec all’indirizzo protocollo@pec.ecoennaservizi.it oppure in alternativa consegnarlo all’ufficio protocollo presso la sede amministrativa sita in via Pergusa 99, a Enna.

Inoltre per gestire al meglio la raccolta differenziata, sono stati installati tre distributori di sacchetti attraverso i quali tutti gli utenti residenti nella città di Enna potranno ritirare in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora il kit necessario al corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

I distributori dei sacchetti si trovano presso le isole ecologiche interrate site in via Ottavio Catalano, in Largo Appuntato Silvano Franzolin e presso il Ccr di contrada Scifitello.