Enna, card solidali per cittadini in difficoltà

Già partita la distribuzione ai cittadini delle carte di pagamento elettroniche che potranno essere utilizzate per acquistare beni alimentari in supermercati o negozi convenzionati

ENNA – Arriva anche a Enna la carta solidale acquisti 2023, una carta di pagamento elettronica concessa, in modo automatico e senza necessità di presentare domanda, a famiglie in possesso di determinati requisiti per acquisti di beni alimentari da effettuare nei supermercati o negozi convenzionati. La carta, che contiene un contributo uguale per tutti di 382,50 euro, è rilasciata da Poste Italiane, è nominativa e potrà essere usata da metà luglio e fino al 31 dicembre 2023. L’erogazione della carta rientra tra gli aiuti previsti dalla Legge di Bilancio 2023.

Chi riceverà la Carta

Riceveranno la Carta tutti i cittadini appartenenti ai nuclei familiari (con almeno 3 componenti) residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del decreto:

iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (anagrafe comunale);

titolarità di una certificazione Isee ordinario, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e del Dpcm n. 159/2013, in corso di validità, con indicatore non superiore ai 15.000 euro annui.

Attenzione: il contributo non spetta ai nuclei già percettori di Reddito di Cittadinanza; Reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Per il Comune di Enna, l’Inps ha comunicato che saranno erogate 552 carte solidali.

Dove ritirare la Carta

Non è necessario presentare domanda. Il Comune riceverà da Inps l’elenco dei beneficiari selezionati. Dopo una fase di controlli anagrafici, i Comuni avvertiranno i cittadini beneficiari che potranno ritirare la propria Carta presso gli uffici postali, già carica dell’importo (uguale per tutti). Il contributo è destinato all’acquisto dei soli beni alimentari di prima necessità (indicati nell’allegato 1 del decreto interministeriale), con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica, e può essere speso presso tutti gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Il Comune invita quindi i cittadini, muniti di carta d’identità e codice fiscale, a ritirare l’avviso contenente il numero di codice seriale, da esibire all’Ufficio Postale, recandosi presso gli Uffici dell’Area 1 – Servizi al Cittadino del Comune di Enna, siti in via Della Resistenza n. 1 (nei pressi dell’Ufficio Postale di Enna Bassa) dal 26 luglio 2023 sino al 02/08/2023 secondol’ordine pubblicato sul sito web ufficiale del Comune:

Beni acquistabili

Nell’Allegato al decreto interministeriale del 18 aprile 2023 sono indicati i beni di prima necessità che possono essere acquistati tramite la carta e che di seguito si elencano: carni suine, bovine, avicole, ovine, caprine, cunicole; pescato fresco; latte e suoi derivati; uova; oli d’oliva e di semi; prodotti della panetteria (sia ordinaria che fine), della pasticceria e della biscotteria; paste alimentari; riso, orzo, farro, avena, malto, mais e qualunque altro cereale; farine di cereali; ortaggi freschi, lavorati; pomodori pelati e conserve di pomodori; legumi; semi e frutti oleosi; frutta di qualunque tipologia; alimenti per bambini e per la prima infanzia; lieviti naturali; miele naturale; zuccheri; cacao in polvere; cioccolato; acque minerali; aceto di vino; caffè, tè, camomilla.