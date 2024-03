Enna, donna sequestrata e rapinata: in ospedale in choc

Una donna è stata sequestrata e rapinata nel centro di Enna. Due uomini, uno travisato e l’altro con il viso scoperto, avrebbero agito.

Una donna è stata sequestrata e rapinata nel centro di Enna. Due uomini, uno travisato e l’altro con il viso scoperto, avrebbero tirato la malcapitata per i capelli obbligandola a salire nella loro vettura. Alla vittima hanno intimato di dirigersi in banca per prelevare denaro. La donna ha tentato di temporeggiare inventando scuse e i malviventi l’avrebbero costretta ad andare nella sua dimora, posta in campagna. Tuttavia la stessa non aveva le chiavi, rimaste nella macchina. I criminali hanno così tagliato la recinzione costringendola a prendere i soldi e i preziosi da casa. La signora sarebbe poi stata riaccompagnata in centro città. A questo punto, in stato di choc, si è diretta in ospedale. La Polizia sta indagando sulla vicenda.