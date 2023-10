Enna, investimenti con fondi Pnrr sulle strutture scolastiche

Avviati i lavori nel plesso scolastico Neglia della parte bassa della città e all’interno dell’edificio che ospita la palestra dell’Istituto comprensivo Santa Chiara

ENNA – L’Amministrazione comunale ennese, con in testa il sindaco Maurizio Dipietro, punta forte sul potenziamento delle infrastrutture scolastiche presenti sul territorio. Una politica, quella della Giunta, supportata dai fatti, come dimostrano i recenti lavori avviati per la palestra scolastica dell’Istituto comprensivo Santa Chiara e quelli relativi al plesso scolastico Neglia, entrambi avviati nella seconda metà dello scorso mese di settembre.

Gli interventi per il plesso scolastico Neglia

Gli interventi per il Neglia, istituto presente a Enna bassa, sono stati consegnati la scorsa settimana e consistono nella demolizione e ricostruzione della parte che ospita la scuola materna. I lavori sono finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per un importo pari a 2.205.769,63 euro.

Come spiegato dall’Esecutivo comunale, si procederà alla totale demolizione del vecchio fabbricato e alla sua successiva ricostruzione, a una sola elevazione fuori terra, per un numero complessivo di otto aule didattiche con annessi servizi e completo di cucina e sala mensa.

“L’idea progettuale che sta alla base dell’intervento – ha spiegato il sindaco Maurizio Dipietro – è quella di concentrare tutto il complesso scolastico su di un unico livello attorno a una corte interna, con la predisposizione di luoghi idonei ad ospitare e concentrare diverse attività”.

Lavori nella palestra dell’Istituto Santa Chiara

A metà dello scorso mese, invece, hanno preso il via i già citati lavori di ristrutturazione dell’edificio adibito a palestra scolastica dell’Istituto comprensivo Santa Chiara, grazie a un finanziamento, anch’esso a valere su fondi del Pnrr, per un importo complessivo di progetto pari a 420 mila euro.

“Grazie a questo ennesimo finanziamento – ha spiegato il primo cittadino ennese – recupereremo l’immobile, di proprietà del Comune di Enna, fortemente danneggiato e reso inagibile a causa delle infiltrazioni d’acqua, e provvederemo anche al suo efficientamento energetico. Mettiamo, finalmente, la parola fine a un’annosa vicenda, aggiungendo questo traguardo agli interventi effettuati dalla mia Amministrazione in tema di infrastrutture sportive a disposizione della popolazione studentesca e non solo”.

“Oggi, come ieri e come domani – ha concluso Dipietro – il nostro imperativo non cambia: correre, correre, correre”.