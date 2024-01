Enna, prevenzione contro il tumore al collo dell’utero

L’Azienda sanitaria provinciale ha invitato la popolazione femminile compresa tra i 25 e i 64 anni a contattare gli uffici competenti per effettuare la prenotazione di uno screening gratuito

ENNA – L’Azienda sanitaria provinciale ha invitato la popolazione femminile a partecipare allo screening del tumore del collo dell’utero: un esame semplice e veloce che può salvare la vita.

Il tumore del collo dell’utero è il terzo tumore più comune nelle donne, dopo il tumore del seno e il tumore del colon-retto. La causa principale del tumore del collo dell’utero è l’infezione da papillomavirus umano (Hpv). Ci sono oltre cento tipi di Hpv, e alcuni di essi possono causare il cancro. Il modo migliore per identificare precocemente eventuali lesioni precancerose è fare screening regolari.

Come si legge sul sito dell’Airc (Associazione italiana per la ricerca contro il cancro), “per molto tempo il tumore della cervice ha rappresentato a livello globale la più frequente forma di cancro per le donne, ma negli ultimi anni la situazione è profondamente cambiata. Secondo il rapporto Global cancer statistics 2020, prodotto in collaborazione dall’American cancer society (Acs) e dalla International agency for research on cancer (Iarc), il tumore della cervice uterina si colloca al quarto posto tra i tumori più comuni nelle donne e rappresenta il 6,5 per cento di tutti i tumori che vengono diagnosticati nel sesso femminile. Lo stesso rapporto indica anche che questo è il tumore più comune specialmente in 23 Paesi, molti dei quali a reddito medio-basso e collocati nel continente africano. Nel mondo occidentale il numero dei casi e quello dei decessi continuano a diminuire grazie soprattutto al Pap-test e alla successiva introduzione del test per la ricerca del Dna di Papillomavirus (Hpv), due esami molto efficaci per la diagnosi precoce”.

In Italia ogni anno circa 2.400 nuovi casi di Papillomavirus

In Italia ogni anno si registrano circa 2.400 nuovi casi, l’1,3 per cento di tutti i tumori diagnosticati nelle donne, secondo i dati riportati nel rapporto “I numeri del cancro in Italia, 2020” a cura, tra gli altri, dell’Associazione italiana registri tumori (Airtum) e dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom). Nel nostro Paese la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi delle pazienti con tumore della cervice uterina è del 68% e ogni anno circa cinquecento donne muoiono a causa della malattia (dati Istat 2017). Si tratta di dati destinati a cambiare ancora nel tempo.

Oggi infatti esistono strumenti di prevenzione, diagnosi e cura molto efficaci contro questo tumore, che hanno spinto l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a lanciare il 17 novembre 2020 la Strategia globale per accelerare l’eliminazione del tumore della cervice quale problema di salute pubblica, un obiettivo da raggiungere in pochi decenni.

Screening gratuito per le donne tra 25 e 64 anni

Tutte le informazioni necessarie sullo screening gratuito sono contenute nella pagina del sito ufficiale dell’Asp di Enna. “Se sei una donna tra i 25 e i 64 anni – si legge nell’invito inviato da parte dell’Azienda sanitaria provinciale – prenota subito il tuo screening gratuito. Chiama il Centro screening dell’Asp di Enna da lunedì a venerdì dalle 9,30 alle 12,30 al numero 331/2661542 o al numero 331/2661674. Condividi questa informazione con le tue amiche e familiari: Insieme, possiamo fare la differenza”.

Sulla pagina dedicata, inoltre, sono pubblicate le sedi dei Consultori familiari dove è possibile eseguire il test.