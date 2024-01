Ennesimo furto a Palermo: rubati gioielli e oggetti preziosi

Centro storico di Palermo ancora sotto attacco: le dinamiche del furto

Ancora un furto ai danni di un’attività commerciale di Palermo. Nella notte ignoti hanno scassinato la saracinesca de “Il Carrettino”, in corso Vittorio Emanuele, di fronte alla Cattedrale. Rubati oggetti preziosi e gioielli.

Le parole di Giovanna Ansaldi

“Un duro colpo per noi commercianti – dice Giovanna Ansaldi, presidente dell’associazione Cassato Alto –. I due commercianti erano davvero distrutti. Un inizio d’anno terribile per i danni provocati. Siamo a due passi dalla questura. Nessuno può essere al sicuro. Mi chiedo come sia possibile aprire una saracinesca senza che nessuno se ne accorga. È davvero incredibile”.