Enogastronomia e turismo, la svolta di Valderice

Il primo cittadino Francesco Stabile tende la mano a produttori e ristoratori locali: “Partnership Comune-Gal Elimos per delineare nuove strategie di intervento che puntino su qualità e comunicazione”

VALDERICE (TP) – Si fa presto a dire turismo. E si fa ancora più presto a fare propaganda. Ogni angolo della Sicilia si presta al rischio di rimanere ingabbiato tra tante parole e pochi fatti. Il Comune di Valderice ha deciso d’invertire questa tendenza negativa. Ed ha scelto di uscire dalle dichiarazioni d’intenti e di entrare nel concreto, riempiendo di contenuti la parola turismo. La strada intrapresa è quella del turismo enogastronomico. Ci sono le produzioni di qualità. Ci sono stati investimenti privati nel biologico ed è dunque arrivato il momento di costruire una filiera produttiva. Un progetto che va costruito a tappe e che l’Amministrazione comunale ha voluto condividere con il Gruppo di Azione locale “Elimos”. Da qui un primo obiettivo da raggiungere, quello di mettere in rete i produttori ed il settore della ristorazione. Un elemento fondamentale di un percorso innovativo, ma in uno scenario che spesso ha lasciato troppo spazio a singole iniziative che hanno dimostrato di avere il fiato corto e di non essere in grado di entrare nei circuiti turistici. Valderice vuole voltare pagina. In sinergia con gli altri Comuni del Gal ma soprattutto con gli operatori economici del territorio.

Le porte del Comune sono aperte ed il primo cittadino Francesco Stabile è pronto a delineare le strategie d’intervento in piena sintonia con produttori e ristoratori. La parola d’ordine è comunicazione.

Qual è la strategia che avete messo in campo?

“La partnership Comune-Gal Elimos intende mettere a sistema ristoratori e produttori. L’adesione al progetto di turismo enogastronomico, finanziato a valere sulla sottomisura 16.3 del Psr Sicilia 2014-2020, ha condotto ad una serie di iniziative ambiziose, creando grandi opportunità per l’utilizzo della produzione a chilometro zero. La qualità, in sintesi, è una vera occasione promossa sul nostro territorio che facilita la comunicazione e la conoscenza tra i ristoratori ed i produttori locali. Per questo, presso la storica struttura industriale del Molino Excelsior di Valderice, è stata allestita un’ampia esposizione di prodotti locali di qualità provenienti da agricoltura biologica e sostenibile, offrendo anche tanti vantaggi ai ristoratori, dalla competitività dei prezzi, all’inserimento all’interno di innovative azioni di marketing e di eventi promozionali di prossima realizzazione. Il matching rientra infatti in un progetto più complesso avviato nel 2021 che prevede attività, seminari, consulenza di marketing, ed un’articolata campagna promozionale e di comunicazione, da realizzarsi nei prossimi mesi in tutta Italia e anche all’estero. Durante il matching, realizzato lo scorso 10 ottobre, i ristoratori hanno avuto la possibilità di conoscere e degustare i prodotti offerti dalle imprese del food&beverage, e dagli esercizi alimentari specializzati in produzioni tipiche e biologiche”.

È possibile aprire e definire una filiera agro-alimentare sul territorio?

“L’Amministrazione comunale promuove, durante l’anno, diverse iniziative sul territorio che pongono attenzione verso la produzione locale. Diverse manifestazioni nel campo enogastronomico sono state sostenute ed incoraggiate. In ultimo anche iniziative legate alla pesca ed alla produzione di tonno rosso, con l’evento promosso e finanziato dall’Assessorato regionale all’Agricoltura ed alla Pesca, denominato ‘Sulla rotta del Tonno Rosso’. Tali promozioni hanno la finalità di stimolare i produttori locali e di far crescere una filiera agroalimentare sul territorio che possa essere una risorsa importante e di qualità da esportare anche fuori dalla Sicilia”.

Nel confronto con ristoratori e produttori del territorio quali sono le richieste arrivate e definite dai loro rappresentanti?

“Le richieste che pervengono dai produttori e dai ristoratori sono legittime, di maggiore attenzione sulle esigenze rappresentate da entrambe le categorie. La prima esigenza riguarda una maggiore informazione e comunicazione sulle attività che vengono svolte, questo vuol dire creare dei canali comunicativi importanti e capillari, che mettano in collegamento in primis i produttori con i ristoratori, in quanto quest’ultimi rappresentano i gestori dei luoghi in cui vengono consumati i prodotti alimentari resi dalla produzione a chilometro zero”.

Il Comune ha dei progetti in cantiere per sostenere l’agro-alimentare locale?

“Il Comune di Valderice s’impegna ad aderire ad ogni programma e progetto che possa sostenere l’attività produttiva dell’agro-alimentare e l’adesione al progetto proposto dal Gal Elimos è una delle iniziative che quest’Amministrazione intende portare avanti. Nel prossimo futuro si pensa anche di poter ampliare l’offerta attraverso la ricerca di nuove opportunità per sostenere la produzione locale ed il collegamento sempre più necessario con i ristoratori e le attività ricettive presenti nei nostri territori”.