Enogastronomia: il Wine See Sicily approda per la prima volta a Milano

Andrà in scena dal 14 al 15 aprile. Presenti 30 produttori, attesi operatori di settore e wine & food lovers

A Milano, questa volta da bere è la Sicilia, grazie al WineSeeSicily in tour che debutta per la prima volta il 14 e 15 aprile presso lo spazio C30 – OneDay Group in Viale Cassala 30. Due giornate di degustazioni ed attività pensate per Wine & Food Lovers, con l’appuntamento presentato il 24 Marzo presso il Padiglione Sicilia durante la manifestazione “Fa la cosa giusta” all’ Allianz MiCo • Milano Convention Centre di Milano, alla presenza dell’assessore al Turismo della Regione Sicilia Elvira Amata.

A Milano Sicilia da bere

Ciò che aspetta i visitatori è una vera e propria rassegna volta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico siciliano e non solo. Un festival co-organizzato da Wine Sicily e Vinhood per una soluzione basata su intelligenza artificiale che capisce i gusti e le esigenze dei consumatori. Sarà proprio il team di Vinhood al WineSeeSicily in tour ad accogliere i partecipanti, coinvolgendoli in una degustazione multiprodotto di vino, birre artigianali e caffè dopo averli sottoposti al Test del Gusto di Vinhood, un algoritmo in grado di suggerire un percorso di assaggi personalizzato in base al rispettivo “carattere”.

Grande soddisfazione

“Il WineSeeSicily, dopo le prime quattro edizioni tra le mura di casa ora è pronto per incontrare gli amanti dei prodotti vitivinicoli siciliani anche in giro per l’Italia – dichiarano gli organizzatori della manifestazione -, e importante è la partnership che si è creata con WeRoad che, grazie al WineSeeSicily, incentiverà il pubblico partecipante alla manifestazione a fruire di una scontistica dedicata all’incoming turistico in Sicilia. Questo non fa altro che rafforzare i dati che vedono la Sicilia tra le mete principali scelte dai turisti proprio per il patrimonio enogastronomico e vitivinicolo che vi risiede”.

L’ultimo report riguardo all’incoming turistico nel territorio Siciliano risale al 2021, ove il 55% dei turisti ha svolto il proprio viaggio volgendo l’interesse proprio su questo settore. Portiamo a Milano un format di successo che nelle due edizioni realizzate nel 2022 a Palermo hanno avuto un coinvolgimento di 45 cantine e un numero di utenza pari a 5 mila persone. A oggi son già circa 30 le cantine selezionate tra cui Salvatore Tamburello, Coppola 1971, Costantino Wines, Tenute Orestiadi, Ba&Co, Terre di Gratia, Cantine Madaudo, Le Sette Aje e tante altre ancora, che diverranno protagoniste delle due giornate, numero che andrà via via ad aumentare nelle prossime ore”.

Una filiera indissolubile

“La missione di Vinhood – dicono i fondatori – è da sempre unire le persone, come consumatori, alle filiere. Dietro ai calici di vino, ci sono i produttori. Al fianco dei produttori, in un connubio indissolubile, c’è il territorio. Una delle nostre sfide è far conoscere i produttori e il territorio alle persone e con Regione Sicilia in questo caso, vogliamo avvicinare sempre più e far conoscere una Regione e delle persone che a livello geografico e territoriale, sono lontane.

“Vogliamo far vedere, sentire, vivere la terra e i produttori che fanno prodotti così eccellenti. Il modo in cui lo facciamo è la chiave in cui più crediamo e che dà le maggiori soddisfazioni ogni volta a noi e ai produttori: mettiamo la persona al centro, le offriamo un’esperienza immersiva, comprendiamo i suoi gusti tramite l’interazione con il nostro test e poi, grazie ai contenuti originali e personalizzati, facciamo conoscere il territorio e i produttori che creano quel gusto, come li creano, cosa li rende unici. Non vediamo l’ora di poterlo fare anche al WineSeeSicily.”

Un programma fitto

Il programma della manifestazione prevede nei due giorni di attività, non solo momenti di degustazione, ma la realizzazione di focus e confronti tra operatori del settore vitivinicolo. L’apertura al pubblico è prevista dalle ore 17 alle 23.

SCHEDA VINHOOD

Vinhood è l’autorità nel mondo del gusto di nuova generazione che sta innovando il modo in cui le persone esplorano il loro gusto, scelgono e consumano.

Analizzando il gusto, applicando la tecnologia proprietaria senza precedenti basata sull’intelligenza artificiale e rivoluzionando il linguaggio usato per parlare del gusto con le persone, questa azienda innovativa sta rivoluzionando il settore Food and Beverage attraverso l’educazione e il divertimento, offrendo alle persone esperienze immersive e contenuti personalizzati.

Ha profilato oltre 1.500.000 milioni di consumatori con il 90% di accuratezza grazie alla collaborazione con oltre 150 clienti partner, in più di 40 Paesi in tutto il mondo e ha identificato oltre 50 profili di gusto (i cosiddetti Caratteri) in più categorie di prodotto studiate (es. vino, birra, amari, pane, caffè, tè).

Alla base della sua attività la fruttuosa collaborazione con esperti gastronomici, sensoriali e neuroscientifici, università e centri di ricerca attivati per analizzare il Mondo del Gusto.

La tecnologia come alleata

La soluzione Vinhood è disponibile su molteplici canali a chiunque desideri esplorare il proprio gusto e conoscere modi semplici, divertenti e sostenibili di vivere all’insegna del consumo consapevole. E’ costituita da un’interfaccia digitale che con 8 domande in 45 secondi, tramite l’algoritmo proprietario e in continuo aggiornamento profila le persone restituendo la descrizione del proprio Carattere gustativo e contenuti personalizzati per esplorarlo al meglio, come accostamenti, ricette, suggerimenti pratici degli esperti. La soluzione è disponibile su canali digitali come il sito web www.vinhood.com e i siti web di oltre 100 dei partner, in continuo aumento grazie alla rapidità e praticità di installazione.

Fino ai canali fisici come i chioschi interattivi presso i punti vendita dei partner, le cantine o i birrifici dei produttori. E ancora fino agli eventi di degustazione tenuti in luoghi esclusivi a Milano per il pubblico o in tutto il mondo per specifici team di aziende partner, in cui ai partecipanti vengono poste sfide divertenti per capire meglio il proprio gusto.

Nuovi progetti

Vinhood è una start up innovativa italiana che nasce nel 2017 da una visione precisa: il mondo sarebbe un posto migliore, se tutti potessero esplorare il gusto e capire il proprio, per fare scelte migliori, sostenibili, sagge, informate. L’obiettivo sul lungo termine, grazie alle competenze maturate e in continua implementazione, è quello di recitare un ruolo da protagonista nella continua innovazione e crescita del settore Food and Beverage.

Nel 2023 è stata riconosciuta tra le aziende Leader della Crescita dal Sole24Ore e Statista e si è collocata tra le prime 150 aziende nella classifica FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies dal Financial Times. Ogni sua attività alimenta l’Ecosistema del Gusto, un ponte che accorcia le distanze tra i bisogni delle persone e l’offerta di prodotti. Si rivolge a chi vuole esplorare il gusto divertendosi e al mondo del business costantemente impegnato nell’ambiziosa sfida di comprendere e proporre soluzioni personalizzate ai consumatori.

Per il futuro, Vinhood sta creando un’applicazione che permetterà alle persone di accedere alla sua soluzione ovunque si trovino e di esplorare e vivere il gusto in modo personalizzato. Attualmente l’azienda sta raccogliendo le adesioni di tutte le persone interessate a contribuire alla sua creazione: http://www.vinhood.com/app_waitlist/