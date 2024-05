Enzo Bianco può rimettersi in carreggiata, la Cassazione accetta il ricorso: non è più incandidabile

L'ex sindaco di Catania ed ex ministro dell'Interno si dice davvero soddisfatto della deliberazione.

La Cassazione ha accolto il ricorso presentato dall’ex sindaco di Catania Enzo Bianco che si era opposta all’interdizione disposta dalla Corte dei Conti nell’ambito del procedimento sul dissesto finanziario del Comune di Catania.

“Sono davvero soddisfatto – ha detto Enzo Bianco, ex sindaco ed ex ministro dell’Interno – Le sezioni riunite della Cassazione hanno dato pienamente ragione al ricorso presentato dai miei legali in merito all’interdizione comminata dalla Corte dei Conti sulle vicende relative al bilancio del Comune di Catania. Lo hanno fatto senza rinvio, quindi sposando in pieno le nostre argomentazioni”.

Il ricorso di Enzo Bianco: la decisione

Il dispositivo ha “cassato senza rinvio la sentenza nella parte in cui dichiara, nei confronti di Bianco, la incandidabilità per dieci anni alle cariche di sindaco, di presidente di regione o provincia, di consigliere comunale, provinciale o regionale, del Parlamento e del Parlamento europeo, nonché il divieto di ricoprire la carica di assessore comunale, provinciale o regionale, né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici, o di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni e organismi pubblici e privati”.

Le Sezioni Riunite della Suprema Corte di Cassazione hanno “chiarito che vi sia stato un travalicamento dei limiti esterni della giurisdizione della Corte del Conti, così come individuati dall’articolo 133 c.g.c., per avere, nella specie, il giudice contabile dichiarato, nei confronti del ricorrente, l’incandidabilità ed il divieto di ricoprire determinate cariche per un periodo di dieci anni”.

In definitiva da parte della Corte dei Conti “vi è stata la chiara assunzione di un potere giurisdizionale non spettante al giudice contabile”.

I ringraziamenti

“Oggi è una giornata molto importante – dice Enzo Bianco -, perché accettando il ricorso la Cassazione ha fissato un principio chiaro nella nostra giurisprudenza. Ringrazio gli avvocati Sciaudone, Mattarella e Liuzzo, dello studio Grimaldi Alliance, che hanno seguito tutta la vicenda. Continuerò, da oggi con molta più serenità, a dimostrare in ogni sede la correttezza e la trasparenza dei miei comportamenti”.