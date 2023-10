L’ennesima “bomba” per far esplodere il bancomat, nuovo colpo a Brancaccio

Ancora un'esplosione nella notte: si indaga sul "colpo" contro la Bper Banca di Brancaccio.

Esplode un altro bancomat a Palermo, in via San Giovanni Di Dio nel quartiere popolare Brancaccio: è il quarto caso in pochissimi giorni.

A essere presa di mira è stata la filiale della Bper Banca del quartiere palermitano.

Esplode bancomat a Brancaccio, l’ennesimo caso a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, qualcuno – forse una banda – avrebbe posto un ordigno rudimentale all’ingresso dell’istituto di credito palermitano, probabilmente con lo scopo di distruggere il bancomat e portare via il denaro.

Non si sa se i ladri siano riusciti o meno nell’intento di portare via dei soldi prima di fuggire dall’area. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini di rito sulla vicenda.

La tecnica utilizzata da chiunque sia entrato in azione nelle scorse ore a Brancaccio non è di certo nuova. Proprio negli ultimi giorni, si sono registrati diversi episodi simili nel capoluogo regionale e nella provincia palermitana. Alcuni esempi sono il tentato furto di un Postamat di via Villagrazia di Carini di tre giorni fa, il furto in via Altofonte o, ancora, l’esplosione del bancomat della Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo all’angolo tra viale Regione Siciliana e via Platania e la bomba piazzata nei pressi del bancomat della Banca Sella di via Castellana.

Su tutti i casi sono in corso le indagini dei carabinieri.

