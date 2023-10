L’ennesimo bancomat “distrutto” dai malviventi nella notte, si indaga nel Palermitano

Nuovo tentativo di furto ai danni di un Postamat in provincia di Palermo: un gruppo di malviventi sarebbe intervenuto in via Nazionale a Villagrazia di Carini e avrebbe danneggiato un bancomat nel tentativo di portare via del denaro.

Si tratta dell’ennesimo episodio simile nel giro di pochissime settimane. Solo lo scorso 4 settembre un caso era avvenuto ad Altarello (Palermo), dove ignoti malviventi avevano fatto esplodere un bancomat per portare via i soldi per poi fuggire senza riuscirci. Pochi giorni dopo, altri due “colpi” non riusciti: uno in via Altofonte a Carini e uno contro la banca Sella di via Castellana di Palermo.

Tentato furto al Postamat di Villagrazia di Carini

Secondo una prima ricostruzione, ignoti malviventi avrebbero inserito dell’esplosivo nella bocchetta da dove normalmente escono i soldi per far saltare in aria il bancomat e ritirare il denaro contenuto al suo interno.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità delle persone entrate in azione nella notte. A denunciare l’episodio sarebbero stati i dipendenti delle Poste, che all’inizio della settimana lavorativa avrebbero trovato il bancomat visibilmente danneggiato. Sembra, però, che non sia stato portato via del denaro e che il “colpo” – ancora una volta – non sia riuscito.

Immagine di repertorio