Paura nel Catanese, esplode bombola di gas: boato terribile, una persona sotto le macerie

Momenti terribili quelli vissuti nelle scorse ore ad Adrano a causa dell'esplosione di una bombola di gas.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti ieri sera tra le vie Vittorio Emanuele e Archimede ad Adrano, in provincia di Catania, a causa di una forte esplosione.

Il boato ha scosso anche le case vicine, mettendo in allarme i residenti della zona. A causa la deflagrazione, secondo le prime informazioni, sarebbe stata una bombola del gas.

I soccorsi

Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i sanitari del 118, le forze dell’ordine e il sindaco di Adrano.

A seguito dell’esplosione, si sarebbero verificati dei crolli nella palazzina interessata e si sarebbe sviluppato anche un incendio. Due almeno le persone rimaste coinvolte: si tratta di cittadini extracomunitari che abitano nello stabile.

Uno di questi sarebbe rimasto sotto le macerie e successivamente tirato fuori dai soccorritori. Per lui è stato necessario il trasferimento in ospedale ma, fortunatamente, non si troverebbe in pericolo di vita.