Estate 2023, le hit che renderanno la stagione memorabile

L'estate è alle porte, mancano poche ore e bisogna prepararsi al meglio. Quindi bisogna già scoprire i prossimi tormentoni estivi che firmeranno la stagione. Tra certezze e sorprese.

Domani, 21 giugno 2023, con il solstizio entra ufficialmente in scena la stagione estiva. Ogni buona estate che si rispetti ha bisogno delle sue colonne sonore. Canzoni che accompagnano al mare e aiutano a incanalare le emozioni, gli stati d’animo – i millenials direbbero le “vibes” prendendo in prestito il termine inglese -, che le appartengono.

Già c’è qualche hit in giro che sa di mood d’estate, anche se rilasciate alcuni mesi fa, ma le grandi sorprese sono sicuramente anche le nuove uscite di alcuni cantanti interessanti. Vi sono nuove rivelazioni o chi ogni estate lancia il colpaccio, si pensi a Rocco Hunt, Fedez, i Boomdabash.

Iniziando da questi primi nomi che di tormentoni estivi sanno sicuramente la loro, ecco il singolo di Rocco Hunt che promette bene “Non litighiamo più”, pubblicato il 31 marzo di quest’anno. Canzone che parla di amore, rottura e ricongiungimento. Merita anche “Disco Paradise” di Fedez con Annalisa e Articolo31, dai suoni tipicamente dance ma comunque dolci. Fra i protagonisti di questo singolo vi è la nuova regina italiana del virale: Annalisa. Il suo singolo “Mon Amour” che risuona agli orecchi degli italiani dalla fine di marzo segnerà la stagione con molta probabilità.

Estate 2023, i tormentoni tra rivelazioni e conferme

Quest’anno entra nuovamente in scena Achille Lauro con il singolo “Fragole” dove all’interno vi è il tocco particolare di Rose Villain, artista interessantissima e che si contraddistingue nel panorama mainstream. Una novità sarà il brano che vede Emma Marrone con uno strano feat. per le sue corde, o meglio, per il suo genere abituale, cioè Tony Effe e Takagi & Ketra (anche loro producer che rappresentano una certezza ogni estate): “Taxi sulla luna”.

La rassegna tutta nazionale che riguarda i tormentoni estivi va conclusa con i Boomdabash, il singolo “L’unica cosa che vuoi”, rilasciato il 6 aprile 2023. Entrerà nelle dolci serate estive soprattutto per il mix di suoni reggae e elettronici, una loro peculiarità, che del resto regala appieno la sensazione d’estate. Infine, due veterane in questo campo: Paola e Chiara con “Mare Caos”. Bisogna tenere d’occhio anche “Parafulmini” di Ernia, Bresh e Fabri Fibra.

Invece, se si ha voglia di hit estive internazionali, le tre che firmeranno l’estate 2023 saranno probabilmente: anzitutto, Leigh-Anne l’ex del gruppo Little Mix con “Don’t Say Love”, uscito settimana scorsa. Dua Lipa con “Dance the night” dalla sigla del film Barbie che uscirà a luglio. Rosalia potrebbe salire alla ribalta estiva con “Beso” assieme a Rauw Alejandro.