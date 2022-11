“Esterno Notte” su Rai Uno: trama, cast, curiosità

In onda dal 14 novembre su Rai Uno e RaiPlay, la miniserie "Esterno Notte" racconta il caso Moro: trama, cast, curiosità.

Da lunedì 14 novembre nella prima serata di Rai Uno arriva un’altra serie. Si tratta di “Esterno Notte”, la prima miniserie del regista Marco Bellocchio sul caso Moro.

Scritta da Marco Bellocchio, Stefano Bises, Ludovica Rampoldi, Davide Serino, e diretta da Marco Bellocchio, “Esterno Notte” è una serie Rai prodotta da Lorenzo Mieli per “The Apartment”, società del gruppo Fremantle, con Simone Gattoni per “Kavac Film”, in collaborazione con Rai Fiction e in coproduzione con Arte France.

La serie è composta da sei episodi divisi in tre puntate che andranno in onda il 14, 15 e 17 novembre su Rai Uno a partire dalle 21.25.

“Esterno Notte”: trama, cast, anticipazioni

“Esterno notte” è ambientata nel 1978, uno degli anni più tormentati e ingombranti per la storia d’Italia. È l’anno in cui sta per insediarsi, per la prima volta in un Paese occidentale, un Governo sostenuto dal Partito Comunista (PCI), in una storica alleanza con la Democrazia Cristiana. Aldo Moro, il suo Presidente, è il principale fautore di questo accordo. Nel giorno dell’insediamento del Governo che con la sua abilità politica è riuscito a costruire, il 16 marzo 1978, Aldo Moro e gli uomini della sua scorta cadono in un agguato in via Fani a Roma.

L’intera scorta viene sterminata e Aldo Moro rapito. Cinquantacinque giorni di prigionia scanditi dalle lettere di Moro e dai comunicati dei Brigatisti, al termine dei quali il suo cadavere verrà abbandonato in un’automobile in via Caetani, esattamente a metà strada tra la sede della Democrazia Cristiana e quella del Partito Comunista Italiano.

“Ho voluto stavolta farne una serie – ha spiegato il regista – per raccontare l’Esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

“Esterno Notte”, il cast

A vestire i panni di Aldo Moro è Fabrizio Gifuni. Il cast è costituito da attori di altissimo livello: Margherita Buy (Eleonora Chiavarelli, moglie di Moro scomparsa nel 2010); Toni Servillo (Paolo VI); Fabrizio Contri (Giulio Andreotti); Daniela Marra (Adriana Faranda, membro delle Brigate Rosse), Paolo Pierobon (mons. Cesare Curioni) e Pier Giorgio Bellocchio (Domenico Spinella).

La serie è stata girata a Roma, dove i fatti si sono svolti realmente. Il set è stato allestito in piazza Santa Maria in Trastevere, nei pressi del Quirinale e del Vaticano, a Palazzo Chigi di Ariccia, la strada che collega il quartiere Balduina-Monte Mario a piazzale Clodio e Via Caetani.

Il successo internazionale e dove vedere le puntate

Esaltato dalla stampa internazionale alla première al Festival di Cannes, dove è stato accolto con dieci minuti di applausi, “Esterno Notte” (Exterior Night) prosegue il suo cammino internazionale al New York Film Festival e al BFI London Film Festival.

I primi due episodi, in onda lunedì 14 novembre su Rai Uno, sono già disponibili su RaiPlay. Lì si potrà seguire la serie in diretta streaming o recuperare gli episodi perduti.

Sandy Sciuto