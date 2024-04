Niente Lotto e Superenalotto il 25 aprile 2024: ecco quando sono le prossime estrazioni

Si gioca in date diverse a causa della Festa della Liberazione: ecco il calendario.

Le estrazioni serali di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 25 aprile 2024 – Festa della Liberazione – verranno, come di consueto in occasione dei giorni festivi – posticipate.

Ecco il calendario con le date aggiornate.

Estrazioni 25 aprile 2024, quando si giocherà

Le estrazioni della Festa della Liberazione 2024 saranno recuperate. In particolare,

l’estrazione del 25/04 sarà posticipata al 26/04;

estrazione del 26/04 sarà posticipata al 27/04;

estrazione del 27/04 sarà posticipata al 29/04.

Lotto, Superenalotto, 10eLotto: le prossime estrazioni

In sostanza, le date delle prossime estrazioni del Lotto, del 10eLotto serale e del Superenalotto – annunciate da Lottomatica – sono:

Martedì 23 aprile 2024;

Venerdì 26 aprile 2024;

Sabato 27 aprile 2024;

Lunedì 29 aprile 2024;

Martedì 30 aprile 2024;

Giovedì 2 maggio 2024.

Non si prevedono, invece, particolari cambiamenti per l’1 maggio, non essendo mercoledì un giorno di estrazione per i tre giochi elencati. Le modalità di partecipazione al Lotto e Superenalotto per le estrazioni sostitutive di quella del 25 aprile 2024 non cambieranno.

Perché non si gioca

Il motivo per cui le estrazioni del 25 aprile si terranno in altri giorni è legato alla Festa della Liberazione. I giorni in rosso sul calendario, infatti, non prevedono estrazioni per i giochi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Di norma, si gioca il martedì, il giovedì, il venerdì (estrazione aggiunta recentemente) e sabato sera.

Million Day

Si specifica che il Million Day non segue le stesse regole di Lotto, Superenalotto e 10eLotto: per questo le estrazioni del 25 aprile e quelle dell’1 maggio si terranno regolarmente alle ore 13 e alle ore 20.30.

