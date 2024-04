VIDEO | Etna, spettacolo di anelli di fumo: cosa sono i Volcanic Vortex Rings

Scenario suggestivo quello regalato dal vulcano: la storia dietro agli anelli di vapore ammirati in queste ore

Nelle scorse ore, l’Etna ha regalato l’ennesimo scenario suggestivo della propria storia. Un po’ innevata e con il cielo azzurro sullo sfondo, dal vulcano sono improvvisamente fuoriusciti degli anelli di fumo regalando uno scenario davvero raro. Uno dopo l’altro, gli anelli hanno proseguito il loro percorso per diverso tempo, prima di spegnersi lentamente. Ma di cosa si tratta? Nel linguaggio scientifico, quello osservato e ammirato in queste ore sull’Etna è il fenomeno dei Volcanic Vortex Rings.

Etna, ecco i Volcanic Vortex Rings: di cosa si tratta

Studiati da tantissimi anni, per imprevedibilità e bellezza i Volcanic Vortex Rings sono un fenomeno capace di attrarre davvero tutti. Come testimoniato dai numerosi video circolati in rete in queste ore, nel pieno di venerdì 5 aprile, l’Etna ha regalato questo spettacolo.

In maniera lenta e costante, numerosi gli anelli di fumo fuoriusciti dal vulcano. Ma cosa sono nello specifico i Volcanic Vortex Rings? Si tratta di anelli di vapore che si formano proprio sui vulcani. Il primo a trattare l’argomento fu l’ingegnere nobile Sir William Thomson, che decise di coniare proprio il termine “Volcanic Vortex Rings”. Come spiegato dagli esperti meteorologici, questi anelli di vapore si formano grazie all’esplosione di bolle di gas all’interno di un condotto stretto sopra una camera magmatica.

Le prime apparizioni e la storia dietro ai Volcanic Vortex Rings

Studiati dal XIX secolo, il primo a trattare l’argomento fu l’ingegnere nobile Sir William Thomson, proprio colui che diede agli anelli di vapore il nome “Volcanic Vortex Rings”. Fenomeno raro e che si forma a causa delle bolle di gas, le prime osservazioni in Italia risalgono al 1724. Tra i primi luoghi a regalare questo spettacolo anche il vulcano Stromboli. Adesso, è stata l’ora dell‘Etna, capace di regalare uno spettacolo davvero raro e affascinante.

Credit: Alterta Climagram – Magdalena Blum