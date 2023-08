Etna, la spettacolare eruzione di Ferragosto – FOTO e VIDEO

Le meraviglie della natura (seppur con i conseguenti disagi) anche in periodo di Ferie: le immagini dell'Etna in eruzione.

L’Etna dona l’ennesimo grande spettacolo proprio alla Vigilia del Ferragosto con una nuova eruzione: ecco le foto e il video di quanto accaduto tra il 13 e il 14 agosto.

Etna in eruzione, foto e video

Il capoluogo etneo si è svegliato ricoperto di cenere e terra. Strade letteralmente nere e invase dalla “terra” del vulcano, che – anche in periodo di festa – non risparmia a cittadini e turisti gli spettacoli che sa offrire.

“Si osserva inoltre – si legge nella nota Ingv sull’ultima eruzione dell’Etna – un trabocco lavico dal fianco meridionale del Cratere di Sud-Est. Dal punto di vista sismico, continua il trend in incremento sia dell’ampiezza media del tremore vulcanico che dell’attività infrasonica”.

Eruzione dell’Etna del 14 agosto 2023 – Foto di Davide Anastasi (2)

Gli ultimi aggiornamenti

Con la nuova eruzione dell’Etna, purtroppo, arrivano anche i disagi. Almeno fino alle ore 13 lo spazio aereo dell’aeroporto di Catania rimarrà chiuso: non si esclude, quindi, che i voli in partenza e in arrivo previsti siano dirottati, cancellati o riprogrammati. Si invitano i viaggiatori a tenere conto delle informazioni disponibili sul sito dell’aeroporto Fontanarossa e alle informazioni fornite dalle compagnie aeree per aggiornamenti relativi ai propri voli.

Si raccomanda, inoltre, di prestare la massima attenzione in strada nelle aeree che presentano molta cenere.

Foto e Video di Davide Anastasi