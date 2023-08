Etna e l’eruzione “a sorpresa” di Ferragosto: spazio aereo chiuso a Catania

Chiude lo spazio aereo dello scalo etneo a causa dell'attività dell'Etna: ecco gli ultimi aggiornamenti.

A causa della nuova eruzione dell’Etna, fino alle 13 del 14 agosto parte dello spazio aereo dell’aeroporto di Fontanarossa di Catania sarà chiuso.

Non c’è pace per lo scalo etneo che, tornato operativo dopo il disastroso incendio dello scorso 16 luglio, si trova a dover fronteggiare il “potere della natura” proprio alla Vigilia di Ferragosto, un momento “di fuoco” sul fronte dei viaggi.

Ecco la nota della Sac e gli ultimi aggiornamenti sull’attività del vulcano.

Aeroporto di Catania, spazio aereo chiuso per nuova eruzione dell’Etna

“La società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna, fino alle ore 13:00 di lunedì 14 agosto i settori di spazio aereo C1 e B3 rimarranno chiusi. Tutti gli arrivi e le partenze sono dunque inibiti“.

“Si pregano i gentili passeggeri di presentarsi in aeroporto solo dopo aver consultato la propria compagnia aerea. Per info sui voli dirottati o cancellati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree o verificare la situazione in tempo reale sul sito dell’Aeroporto www.aeroporto.catania.it“, si legge nella nota della Sac.

Aggiornamenti dall’Etna

Nelle scorse ore l’Ingv ha osservato “un trabocco lavico dal fianco meridionale del Cratere di Sud-Est“, con tremore vulcanico in aumento e terra ovunque. Nelle prossime ore si attendono ulteriori monitoraggi dell’attività vulcanica.

Immagine di repertorio