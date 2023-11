Etna in azione, continua l’attività del vulcano: gli ultimi aggiornamenti

La nota dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, con le ultime informazioni sull'attività del vulcano

Etna in azione nella notte e nella mattinata di domenica 26 novembre: si registra un incremento dell’attività stromboliana del vulcano.

Ecco l’ultimo comunicato Ingv con gli aggiornamenti.

Attività stromboliana al cratere Sud-Est, la nota del 26 novembre

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che “continua l’attività eruttiva di tipo stromboliano al cratere di Sud-Est. Tale attività è confinata all’area prossimale del cratere e ha regime variabile in termini sia d’intensità sia di frequenza di accadimento delle esplosioni. L’attività esplosiva produce modeste emissioni di cenere che si disperdono rapidamente in atmosfera in direzione Sud-Est, come indicato dal modello previsionale. L’ampiezza media del tremore vulcanico continua a mostrare un andamento variabile nel tempo con rapide oscillazioni tra valori medi ed elevati. Per quanto riguarda l’attività infrasonica, dal pomeriggio di ieri, la presenza di vento di forte intensità non ha permesso di fare una stima affidabile del tasso di accadimento degli eventi infrasonici e della loro localizzazione. Per quanto riguarda le deformazioni i segnali registrati dalla rete dei clinometri non mostrano variazioni significative”.