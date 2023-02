Europa League, sorteggio ottavi di finale: Juve con Friburgo, Roma “pesca” Real Sociedad

Effettuato il sorteggio per stabilire le sfide valide per gli ottavi di finale del torneo continentale. Andata e ritorno il 9 e 16 marzo

Sorteggio tutto sommato agevole per Juventus e Roma in Europa League. E’ stato effettuato oggi il sorteggio per stabilire le sfide valide per gli ottavi di finale del torneo continentale.

La Juve sfida i tedeschi del Friburgo

La squadra bianconera guidata da Allegri ha eliminato i francesi del Nantes (superba la prestazione dell’argentino Di Maria, autore di una tripletta nel match di ritorno) e affronterà il Friburgo negli ottavi di finale di Europa League. Questo il responso del sorteggio svoltosi oggi a Nyon. Andata e ritorno si terranno il 9 e 16 marzo prossimi.

Doppia sfida con gli spagnoli per la Roma di Mourinho

La Roma di Josè Mourinho ha eliminato gli austriaci del Salisburgo. Nella gara di ritorno, allo stadio Olimpico, le firme del successo sono state di Belotti e Dybala. Il club giallorosso affronterà il Real Sociedad negli ottavi di fginale di Europa League. Andata e ritorno si terranno il 9 e 16 marzo prossimi.

Gli accoppiamenti

Ecco gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League deciso oggi dal sorteggio di Nyon. Union Berlin – Union Saint-Gilloise; Siviglia – Fenerbahce; Juventus – Friburgo; Leverkusen – Ferencvaros; Sporting CP – Arsena; Man United – Betis; Roma – Real Sociedad; Shakhtar – Feyenoord.