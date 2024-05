Europee, ecco i sette impresentabili nella lista dell’antimafia

Conflitto con il codice di autoregolamentazione

Secondo quanto dichiarato da Chiara Colosimo, presidente della commissione antimafia, sono in tutto 20 i candidati alle Europee con “problemi” segnalati dalla Direzione nazionale antimafia, tra questi però ci sono sette individui che si trovano in conflitto con il codice di autoregolamentazione ed è proprio per questo motivo che sono “impresentabili”.

Europee, la lista dei sette impresentabili

Angelo DAgostino

Marco Falcone

Luigi Grillo

Alberico Gambino

Giuseppe Milazzo

Filomena Greco

Antonio Mazzeo

