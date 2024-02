Eurospin assume, stage e offerte di lavoro in tutta la Sicilia: ecco come candidarsi

Assunzioni in diversi punti vendita siciliani: ecco tutte le informazione utili.

Eurospin assume in Sicilia: ecco le offerte di lavoro attive a febbraio 2024 per la nota catena di supermercati e le posizioni da coprire con i relativi requisiti.

Eurospin, offerte di lavoro di febbraio 2024: le posizioni aperte in Sicilia

Di seguito l’elenco di alcune delle posizioni attive nei punti vendita siciliani di Eurospin:

Addetti/e al reparto Gastronomia in provincia di Messina ;

; Addetti/e al banco Macelleria in provincia di Messina;

Addetti/e stagionali al banco Gastronomia a Giarre ;

; Addetti alle vendite in categoria protetta (L. 68/99) in varie zone della Sicilia ;

; Adetti/e alla vendita stagionali a Sant’Agata di Militello (ME);

(ME); Addetti/e alla vendita stagionali a Villafranca Tirrena (ME);

(ME); Cuoco/a e personale di cucina per nuova apertura Bistrò “Sapore di Stelle” a Catania ;

e per nuova apertura Bistrò “Sapore di Stelle” a ; Addetti alla vendita stagionali nel punto vendita di Cefalà Diana (PA).

Stage in Eurospin

Oltre alle offerte di lavoro, la nota catena di supermercati offre anche degli stage formativi. Eccone alcuni attivi in Sicilia:

Stage per personale del punto vendita delle province di: Siracusa, Palermo, Catania, Agrigento, Enna, Trapani, Caltanissetta.

delle province di: Siracusa, Palermo, Catania, Agrigento, Enna, Trapani, Caltanissetta. Stage area Gastronomia: Sicilia.

I requisiti per gli stage

Per il personale dei punto vendita Eurospin, l’azienda richiede:

Affidabilità e serietà;

Approccio positivo al cliente;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Capacità comunicative e relazionali;

Disponibilità a lavorare su turni e festivi;

La residenza in zone limitrofe all’offerta di lavoro;

Essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Per gli stage in area Gastronomia si richiede anche il Diploma di indirizzo alberghiero.

Le altre posizioni attive

Requisiti per addetti al reparto Macelleria di Eurospin:

Conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche;

Dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici);

Passione per il prodotto;

Approccio positivo al cliente;

Affidabilità e serietà;

Capacità comunicative e relazionali;

Flessibilità e capacità di adattamento.

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti.

Reparto Gastronomia

Passione per il prodotto;

Approccio positivo al cliente;

Affidabilità e serietà;

Capacità comunicative e relazionali;

Flessibilità e capacità di adattamento;

disponibilità a lavorare su turni e festivi;

residenza in zone limitrofe;

essere in possesso di patente di guida ed essere automuniti;

Per Eurospin eventuali esperienze pregresse costituiscono un plus.

Addetti alle vendite

Stessi requisiti dello stage: in questo caso l’eventuale esperienza è un plus.

Come candidarsi per i lavori in Eurospin

Per candidarsi basta cliccare sull’offerta di lavoro – disponibile nella sezione “Lavora con noi” della nota catena di supermercati – e poi su “candidati per questo annuncio”. Sul sito ufficiale della catena di supermercati sono disponibili tutti gli annunci di lavoro in sede e nei punti vendita.