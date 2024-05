Eurovision 2024, la finale: come funziona il televoto e i codici per votare

Ecco come esprimere la propria preferenza tramite televoto con il cellulare o tramite rete fissa.

Eurovision 2024, un ruolo fondamentale nella serata finale della kermesse sarà giocata dal televoto: ecco come funziona e i codici per supportare i propri artisti preferiti in gara.

Per l’Italia è in gara Angelina Mango, vincitrice dell’ultima edizione di Sanremo con il brano “La noia“, ma si potrà votare solo dall’estero.

Eurovision 2024, codici televoto

Ecco i codici per votare i concorrenti in gara:

Codice 01 – Svezia , Marcus & Martinus – Unforgettable;

– , Marcus & Martinus – Unforgettable; Codice 02 – Ucraina , Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

– , Alyona Alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria Codice 03 – Germania , Isaak – Always On The Run

– , Isaak – Always On The Run Codice 04 – Lussemburgo, Tali – Fighter

– Lussemburgo, Tali – Fighter Codice 06 – Israele, Eden Golan – Hurricane

– Israele, Eden Golan – Hurricane Codice 07 – Lituania, Silvester Belt – Luktelk

– Lituania, Silvester Belt – Luktelk Codice 08 – Spagna, Nebulossa – Zorra

– Spagna, Nebulossa – Zorra Codice 09 – Estonia, 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

– Estonia, 5miinust x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi Codice 10 – Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue

– Irlanda, Bambie Thug – Doomsday Blue Codice 11 – Lettonia, Dons – Hollow

– Lettonia, Dons – Hollow Codice 12 – Grecia, Marina Satti – Zari

– Grecia, Marina Satti – Zari Codice 13 – Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy

– Regno Unito, Olly Alexander – Dizzy Codice 14 – Norvegia, Gåte – Ulveham

– Norvegia, Gåte – Ulveham Codice 15 – Italia, Angelina Mango – La Noia

– Italia, Angelina Mango – La Noia Codice 16 – Serbia, Teya Dora – Ramonda

– Serbia, Teya Dora – Ramonda Codice 17 – Finlandia, Windows95man – No Rules!

– Finlandia, Windows95man – No Rules! Codice 18 – Portogallo, iolanda – Grito

– Portogallo, iolanda – Grito Codice 19 – Armenia, Ladaniva – Jako

– Armenia, Ladaniva – Jako Codice 20 – Cipro, Silia Kapsis – Liar

– Cipro, Silia Kapsis – Liar Codice 21 – Svizzera, Nemo – The Code

– Svizzera, Nemo – The Code Codice 22 – Slovenia, Raiven – Veronika

– Slovenia, Raiven – Veronika Codice 23 – Croazia, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

– Croazia, Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim Codice 24 – Georgia, Nutsa Buzaladze – Firefighter

– Georgia, Nutsa Buzaladze – Firefighter Codice 25 – Francia, Slimane – Mon Amour

– Francia, Slimane – Mon Amour Codice 26 – Austria, Kaleen – We Will Rav

Il televoto dell’Eurovision: numero, costi e operatori

Dall’Italia si può votare durante la finale dell’Eurovision 2024 inviando un SMS al 475.475.0 contenente nel testo il codice di due cifre abbinato al cantante e al Paese che si vuole sostenere. Si può votare da con i seguenti operatori: TIM, Vodafone, WindTre, iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Kena Mobile, Very Mobile e CoopVoce. Il costo è di 0.50 centesimi, addebitati per i soli voti validi. Si può esprimere la propria preferenza al televoto dell’Eurovision 2024 anche da telefono fisso chiamando all’894.222 e seguendo le indicazioni. Il costo è 0,51 euro. C’è anche la possibilità di votare tramite App ufficiale.

Come funziona il televoto

Il televoto viene aperto per circa 15 minuti al termine di tutte le esibizioni in gara all’Eurovision 2024. Due le componenti fondamentali: la giuria e il pubblico. La prima è composta da esperti dei vari Paesi in gara (compresi quelli che non rientrano tra i finalisti), che esprimono le proprie preferenze assegnando a concorrenti di altri Paesi punti da un minimo di 1 a un massimo di 10 e 12 alle preferite). Il resto della classifica è determinata dal pubblico tramite il televoto.

C’è una regola importante da rispettare, però: non si può votare per il concorrente del proprio Paese. Dall’Italia, quindi, non si può votare per Angelina Mango e la sua “La noia“. Per ogni utenza si possono esprimere al massimo 5 preferenze.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio