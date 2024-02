Evade dai domiciliari per non convivere con la madre: “Portatemi in carcere”

Una 23ennei, sottoposta alla misura restrittiva, non riusciva più a convivere con la propria madre ed ha chiesto di tornare in cella

Una giovane di 23 anni è evasa dai domiciliari per fuggire…dalla mamma. La 23enne, di Pozzuoli, arrestata e sottoposta alla misura restrittiva in casa, ha sorpreso le autorità con una richiesta insolita. La donna ha richiesto infatti di essere detenuta in carcere piuttosto che rimanere confinata in casa con sua madre. La vicenda ha avuto inizio a Ischia, quando i carabinieri l’hanno fermata per un controllo nel porto di Casamicciola Terme. I militari dell’arma hanno scoperto un chilo di hashish diviso in 10 panetti nella sua borsa a tracolla. Dopo la stesura degli atti e la notifica all’Autorità giudiziaria, la giovane è stata trasferita a Pozzuoli in attesa del processo.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI