Evasione “bizzarra”, uomo trovato nascosto sotto il letto dopo 24 ore nel Trapanese

Denunciata anche la compagna del 33enne, che lo avrebbe aiutato a eludere i controlli dei carabinieri.

I carabinieri di Valderice (TP) hanno arrestato un 33enne del luogo, gravato da numerosi pregiudizi di polizia, per evasione: i militari lo avrebbero trovato nascosto sotto il letto dopo 24 ore di ricerche.

Ecco i dettagli sul provvedimento di aggravamento di misura cautelare emesso dal Tribunale di Trapani, che sostituisce il regime degli arresti domiciliari per il 33enne.

Evasione a Valderice, 33enne nascosto sotto il letto

L’uomo, per la seconda volta in pochi giorni, si sarebbe reso responsabile di evasione dal regime di arresti domiciliari cui era stato sottoposto. Era già stato arrestato, sempre dai carabinieri di Erice, per non essersi fermato a un posto di controllo e per aver danneggiato con calci l’auto di servizio dei militari che lo avevano fermato dopo la fuga.

L’uomo, sottoposto agli arresti domiciliari assieme alla compagna, si era reso irreperibile già il giorno successivo, uscendo a piedi dalla propria abitazione. Dopo essere stato attivamente ricercato sul territorio, i carabinieri hanno eseguito una nuova perquisizione nell’abitazione del 33enne, trovandolo nascosto sotto il letto, nonostante la compagna avesse dichiarato loro che non aveva fatto rientro nell’abitazione.

L’uomo è stato condotto al carcere di Trapani, mentre la donna, che lo avrebbe aiutato a eludere le ricerche, è stata denunciata per favoreggiamento.