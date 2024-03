Evade dai domiciliari e aggredisce il personale del 118 mentre lo soccorre: arresto a Pachino

Un intervento di soccorso si conclude con l'arresto: ecco cosa è successo.

Evaso dai domiciliari aggredisce gli operatori del 118 che lo hanno soccorso in strada: è accaduto a Pachino, in provincia di Siracusa.

L’episodio di violenza si è concluso con l’arresto di un 34enne.

Evaso dai domiciliari, aggredisce il 118 a Pachino

I carabinieri della stazione di Pachino, supportati dai militari dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Noto, hanno arrestato un 34anne per evasione.

L’uomo è stato soccorso da personale del 118 poiché è stato trovato in stato di alterazione psicofisica in giro nel centro cittadino, ma durante le operazioni del personale sanitario il 34anne avrebbe aggredito i due operatori dell’ambulanza.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

I militari, immediatamente intervenuti, lo hanno identificato e arrestato per evasione poiché già sottoposto alla detenzione domiciliare per un cumulo pene. L’arrestato, dopo le cure sanitarie e le formalità di rito, è stato ricondotto ai domiciliari alla sua abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria aretusea.

Violenza in ospedale

Questo è purtroppo l’ennesimo caso di aggressione ai danni di personale medico e sanitario. Lo scorso gennaio, al Pronto Soccorso dell’ospedale di Siracusa un medico era stato colpito con schiaffi e pugni dal fratello di una paziente colta da malore. Sul posto è intervenuto un agente di polizia e per l’autore dell’aggressione è scattata la denuncia.

