Ex Blutec, la replica del gruppo Pelligra dopo il ricorso: “Fiduciosi in rapida soluzione: pronti alle vie legali”

Dopo il deposito al Tar del Lazio del ricorso per l'annullamento dell'assegnazione dello stabilimento ex Blutec arriva la risposta di Pelligra

E’ arrivata la replica della Pelligra Italia dopo la notizia del deposito al Tar del Lazio del ricorso per l’annullamento dell’assegnazione dell’area industriale ex Blutec proprio al gruppo facente capo al proprietario del Catania FC.

La nota del Gruppo Pelligra: “Il nostro un progetto innovativo, siamo fiduciosi”

“Apprendiamo la notizia del deposito al TAR Lazio di un ricorso per annullamento della assegnazione dell’area industriale di Termini Imerese – si legge – Abbiamo presentato un progetto innovativo e green per il rilancio di un polo manifatturiero, industriale e logistico internazionale, con un investimento economico che è stato valutato il migliore da parte delle Istituzioni. Il nostro piano sarà in grado di attrarre nuove aziende e salvaguardare l’occupazione creando anche opportunità di lavoro per le future generazioni. Abbiamo fiducia in una decisione e ci riserviamo tutte le azioni a difesa del nostro investimento. Siamo certi che questa azione non possa rallentare la rapida ripartenza del polo industriale siciliano e l’attrazione di investimenti internazionali”.

