Ex Pubbliservizi, c’è la firma per il passaggio dei lavoratori: si attende cessione del ramo d’azienda

Arrivata nelle scorse ore la firma che sancisce il passaggio dei dipendenti dell'ex Pubbliservizi alla nuova società. Si attendono i fondi.

Si è conclusa ieri pomeriggio la vicenda per il passaggio dei lavoratori dell’ex Pubbliservizi alla nuova azienda Servizi Città Metropolitana di Catania. Poco prima delle 19, infatti, è stata apposta da parte dei rappresentanti delle sigle sindacali Ugl Igiene Ambientale, Confali, Cisal, Orsa, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Trasporti la firma del verbale di intesa per il passaggio dei 331 lavoratori alla nuova società.

La firma dopo un lungo incontro

L’accordo è arrivato dopo la riunione organizzata nella giornata di domenica nella sede della Città Metropolitana di Catania tra i rappresentanti dell’Ugl Igiene Ambientale e quelli dei sindacati autonomi.

La firma definitiva era slittata perché i vertici delle sigle confederali hanno notato la presenza di piccoli errori nei documenti siglati domenica. In mattinata è quindi avvenuto l’incontro con i lavoratori al centro fieristico “Le Ciminiere” per discutere del tema. In seguito, sempre nella sede della Città Metropolitana, è giunta la firma dell’accordo ufficiale dopo diverse ore di colloquio.

All’incontro erano presenti l’amministratore della nuova azienda, l’avvocato Mario Balsamo, e il direttore generale della Città Metropolitana di Catania, l’ingegnere Giuseppe Galizia. Un grande passo avanti per arrivare a una soluzione definitiva della vertenza con garanzia della continuità occupazionale per i dipendenti della nuova società.

Il passo successivo avverrà nelle prossime ore, quando con ogni probabilità si concretizzerà la cessione del ramo d’azienda della vecchia società fallita alla fine dello scorso mese di novembre. Giovedì 11 maggio seguirà la chiusura della procedura di licenziamento al Centro per l’Impiego.

Si attendono ancora i nuovi fondi

Le incertezze, comunque, non si sono esaurite. Al momento, il monte ore per i dipendenti è stato ridotto in attesa che arrivino i fondi necessari.

A tal proposito, proseguono ancora gli incontri regionali e gli stessi lavoratori sperano di uscire da una situazione che li tiene al di sotto della soglia di povertà. Il prossimo 16 maggio, intanto, avverrà il passaggio dei lavoratori e dei beni strumentali alla nuova azienda.