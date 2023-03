F1, Vasseur carica la Ferrari: “Sento la passione dei tifosi: in Bahrain non si vince nè perde il titolo”

Il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, si appresta ad esordire alla guida della "Rossa" nel Gran Premio del Bahrain

Sì, ci siamo quasi.

Il Mondiale di Formula 1 scatterà questa domenica con il Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento dell’attesissima stagione 2023.

Tra le vetture più attese, ovviamente, c’è la Ferrari, che con la sua SF-23 andrà a caccia della Red Bull e di Max Verstappen nella corsa al titolo iridato piloti e a quello costruttori.

Vasseur pronto per l’esordio da team principal della “Rossa”

Tra le novità di quest’anno per la Scuderia di Maranello c’è soprattutto Frederic Vasseur, il nuovo team principal del “Cavallino” che da gennaio ha preso il posto di Mattia Binotto.

Per Vasseur quello di domenica sarà dunque un debutto speciale, come ribadito dal diretto interessato nelle dichiarazioni rilasciate a pochi giorni dall’appuntamento asiatico.

“Ho vissuto questo momento molte volte nella mia carriera, ma devo ammettere che questa volta è davvero speciale – ha dichiarato il team principal francese – Sento la passione non solo di tutte le persone Ferrari a Maranello ma anche dei tifosi, e sono bastati un paio di mesi per farmi contagiare da questo entusiasmo appassionato. Non vediamo l’ora di iniziare la stagione. I test sono andati bene e i tre giorni della scorsa settimana hanno dimostrato che la macchina sta dando le indicazioni che ci aspettavamo. Ora dobbiamo perfezionare la messa a punto per ottenere il massimo dalla SF-23. Una cosa è chiara: questo è il campionato con più gare di sempre, quindi qualunque sarà il risultato della prima domenica, il titolo non si vincerà né si perderà in Bahrain”.