F1, Verstappen in pole a Barcellona: 2° Sainz, disastro Leclerc

Continua il dominio incontrasto di Max Verstappen e della sua Red Bull: sabato dai due volti per la Ferrari

Ancora una volta, è Max Verstappen a prendersi la scena nel Mondiale di Formula 1.

Il pilota olandese, infatti, ha conquistato la pole a Barcellona con il tempo di un minuto, 12 secondi e 272 millesimi. Secondo tempo e prima fila per la Ferrari con Carlos Sainz che chiude a 462 millesimi dall’olandese. Seconda fila per la sorprendente McLaren di Lando Norris (+0.520) e per Pierre Gasly con la Alpine (a rischio penalizzazione però per un paio di ostruzioni su Sainz e Verstappen). Terza fila per Lewis Hamilton e per Lance Stroll che per una volta fa meglio di Fernando Alonso, solo nono.

Disastro Leclerc: partirà in ultima fila

Qualifiche a due facce per la Ferrari: eliminato già nel Q1 l’altro ferrarista Charles Leclerc, a suo dire alle prese con una SF-23 completamente sbilanciata rispetto alle prove libere della tarda mattinata. Il monegasco prenderà il via dalla decima e ultima fila. Fuori nel Q2 invece Sergio Perez che dopo Monaco incappa in un’altra qualifica da incubo e dovrà schierarsi in sesta fila.