Farian Sabahi, la giornalista iranista ottiene la cittadinanza onoraria di Siracusa

Farian Sabahi diventa cittadina onoraria di Siracusa e presenta il suo nuovo libro "Noi donne di Teheran".

Farian Sabahi, giornalista e orientalista (nello specifico, iranista e islamologa), riceverà la cittadinanza onoraria di Siracusa.

Lo ha annunciato negli scorsi giorni il sindaco del capoluogo aretuseo, Francesco Italia.

Farian Sabahi, chi è la giornalista che otterrà la cittadinanza onoraria di Siracusa

La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria di Siracusa si svolgerà domani, sabato 10 dicembre, in occasione della Giornata internazionale dedicata ai Diritti Civili. L’appuntamento è al salone Borsellino di Palazzo Vermexio a Siracusa, alle ore 18.30.

L’autrice Farian Sabahi, da sempre in prima linea per la difesa dei diritti umani ed esperta di cultura e civiltà islamica, presenterà anche il suo nuovo libro. Il testo s’intitola “Noi donne di Teheran” ed è raccontato in prima persona femminile. Si tratta di un’opera che spiega cosa significhi nascere donne in Iran, un Paese profondamente segnato da contraddizioni e profondamente tradizionalista sul fronte religioso.

Il nuovo lavoro di Farian Sabahi arriva in un momento storico particolare, in cui l’Iran è sulla bocca di tutti sia per le violente proteste che hanno interessato il Paese dopo l’arresto (per un velo indossato male) e la morte della giovane Mahsa Amini sia per i contrasti internazionali con l’Arabia Saudita ma anche con il cosiddetto Occidente.

Fonte immagine: profilo Facebook