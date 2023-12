Malore fatale, Fabiana Alessi muore a 23 anni: aperta inchiesta, due medici indagati nel Nisseno

Si indaga per omicidio colposo e colpa medica professionale dopo la scomparsa improvvisa della 23enne di Mazzarino.

Sono due i medici indagati per la morte di Fabiana Alessi, la giovane madre deceduta a soli 23 anni all’ospedale di Mazzarino (Caltanissetta) lo scorso martedì sera. L’indagine è stata avviata in seguito alla denuncia della famiglia, che teme ci possano essere delle negligenze del personale medico all’origine della tragedia.

La comunità è sconvolta e chiede giustizia per la ragazza, mamma di un bimbo di appena 3 anni e deceduta in seguito a un grave malore. Sul caso indaga la Procura di Gela. Si specifica che l’iscrizione dei due sanitari nel registro degli indagati è “un atto dovuto” in attesa di ulteriori accertamenti sulla vicenda.

L’indagine sulla morte di Fabiana Alessi

La Procura di Gela (Caltanissetta), come appreso da Adnkronos, ha iscritto due persone nel registro degli indagati, due sanitari. I familiari della giovane avrebbero denunciato delle presunte negligenze nel prestare i primi soccorsi alla donna.

Secondo una prima ricostruzione, la 23enne si sarebbe sentita male e accasciata a terra nel pomeriggio di martedì. Il marito avrebbe contattato subito il 118, visto che la moglie non riusciva più a respirare. Sul posto sarebbe giunta un’ambulanza non medicalizzata.

Ecco la nota del Procuratore capo di gela Lucia Musti, intervenuto su Adnkronos: “La Procura di Gela a seguito del decesso della donna di 23 anni di Mazzarino avvenuto in ospedale, dopo un malore nella propria abitazione, ha aperto un fascicolo modello 21, per omicidio colposo e colpa medica professionale. Allo stato ci sono due indagati, che hanno ricevuto una informazione di garanzia, come atto dovuto a seguito ella autopsia al fine di accertare le cause della morte della giovane”.

“Non c’è stato alcun sequestro della salma – aggiunge poi Musti sulla morte di Fabiana Alessi – ma una messa disposizione della salma all’autorità giudiziaria al fine di accertare le cause della morte”.

“Abbiamo anche conferito delega al Nas dei Carabinieri di Ragusa, che è competente per territorio di Gela, al fine di accertare se l’autoambulanza 118 dovesse essere provvista di medico rianimatore e verificare i tempi di intervento, ma anche accertare i turni del Pronto soccorso. Al fine di accertare – conclude – se le condizioni di lavoro dell’ospedale di Mazzarino siano state conformi per affrontare la criticità che poi ha portato al decesso della giovane donna”.

Il cordoglio

Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio per la giovane, morta improvvisamente a soli 23 anni. Tra questi anche quello dell’Università Kore di Enna, che la vittima frequentava.

Questo il messaggio diffuso anche sui social: “La Facoltà di Studi classici, linguistici e della formazione si unisce al dolore della famiglia Alessi per la grave perdita di Fabiana, studentessa del Corso di Laurea Magistrale in Scienze della formazione primaria. R.I.P. Fabiana”.

