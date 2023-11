Addio al cameraman Fabio Alfè, morto dopo una lunga malattia: lutto a Vittoria

Tre anni fa aveva scoperto di avere un tumore e purtroppo non è riuscito a sconfiggere la malattia.

Mondo del giornalismo siciliano in lutto per la morte di Fabio Alfè, noto cameraman di Vittoria (Ragusa) deceduto a soli 45 anni dopo la lotta contro una brutta malattia durata 3 anni.

Si tratta del secondo lutto in poche ore nello stesso ambito, poiché purtroppo nelle scorse ore si è spento – all’età di 83 anni – anche un noto giornalista de “La Sicilia” e della Rai, Franco Zuccalà, originario di Catania e grande appassionato di sport.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Fabio Alfè, morto il cameraman di Vittoria

Il 45enne aveva scoperto di avere un tumore tre anni fa e, purtroppo, nell’ultimo anno le sue condizioni erano notevolmente peggiorate. In passato aveva lavorato come cameraman per alcune redazioni giornalistiche come Video Uno e Video Mediterraneo. In più, grazie alla sua conoscenza delle lingue straniere, aveva prestato servizio anche al Club Med di Kamarina.

Il cordoglio sui social

Diversi i messaggi d’addio per Fabio Alfè. Il cugino Luca scrive: “È un periodo che mi sto isolando da tutti sia nel mondo reale che virtuale, troppo falsità, troppe incoerenze , troppe amicizie false e troppo gelosie e invidie nel vedere un buon rapporto tra due amici, tanto da creare, a tutti i costi, situazioni che rompono questi legami forti ma non abbastanza. Oggi, cugino mio, sei andato in cielo: che la tua anima possa abbellirlo e che chi ti ha conosciuto possa riflettere e dare la giusta importanza a chi merita… ragazzo solare, disponibile e sempre con il sorriso in viso, nascondendo il dolore che ogni essere umano ha dentro e che non riesce a trasmettere agli altri. Forse per il troppo orgoglio o forse perché spera che il proprio silenzio possa far scoppiare dentro agli altri un forte motivo per far ciò che si sente di fare”.

Anche il senatore Salvatore Sallemi ha condiviso un messaggio di cordoglio: “Porgo le più sentite condoglianze alla famiglia Alfé- ha scritto- per la dolorosa scomparsa di Fabio, un ragazzo amabile e amato da tutti. Questo lutto investe tutti noi e ci rattrista profondamente. Un forte abbraccio al fratello Gianfranco e a tutti i suoi cari. Siamo loro vicini in questo momento”.

Foto da Facebook