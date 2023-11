Lutto nel giornalismo siciliano, è morto Franco Zuccalà: aveva 83 anni

Il giornalista Franco Zuccalà si è spento nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre.

Lutto nel mondo del giornalismo siciliano. Si è spento nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 novembre il giornalista Franco Zuccalà, 83 anni, originario di Catania.

Chi era Franco Zuccalà

Il cronista ha passato una lunga carriera in Rai ed è stato redattore per “La Sicilia”, “La Gazzetta dello Sport”, “Il Giornale” e “Tuttosport. Dal 2000 era editorialista dell’agenzia giornalista Italpress, per la quale ha realizzato anche servizi calcistici e documentari.

Da giornalista, Zuccalà ha intervistato numerosi personaggi famosi – dello sport e non solo – come Nelson Mandela, Henry Kissinger, Sophia Loren, Pelé, Diego Armando Maradona e Alfredo Di Stéfano.

A partire dal 1966 ha seguito dieci Mondiali, quattro Olimpiadi, otto Europei e due Coppe d’Africa. Ha realizzato circa sessanta documentari di costume in Australia, Sud Africa, USA, Sudamerica, Asia, visitando nel complesso oltre 150 Oaesi.

Il cordoglio

Diversi i messaggi di cordoglio sui social da parte di amici, conoscenti e colleghi dell’83enne. “I mitici servizi di Franco Zuccalà alla domenica sportiva, per me erano i migliori. Raccontavano un calcio diverso, decisamente più bello”, scrive Antonio su Facebook in ricordo del giornalista scomparso.

Fonte foto: Facebook – Franco Zuccalà