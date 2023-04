Fabrizio Corona candidato a Catania, Lipera: “Con me sarà assessore ai Servizi Sociali” – VIDEO

L'annuncio a sorpresa del candidato sindaco Giuseppe Lipera: "Fabrizio Corona conosce la sofferenza, aiuterà chi ha bisogno".

“Se Fabrizio Corona sarà eletto consigliere comunale, penso che sarà il consigliere che prenderà più voti a Catania”. Ne è convinto l’avvocato Giuseppe Libera che ieri pomeriggio, nel corso di una conferenza, ha annunciato la candidatura dell’ex paparazzo dei Vip tra le fila del “Movimento popolare catanese” in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno nel capoluogo etneo il 28 e il 29 maggio.

Fabrizio Corona candidato, Lipera: “Sa cosa vuol dire soffrire”

L’avvocato catanese ha già le idee ben chiare per il ruolo che potrebbe riservato a Corona una volta giunto sullo scranno più alto di Palazzo degli Elefanti.

“Prometto che, se sarò eletto sindaco, Fabrizio Corona farà l’assessore ai Servizi Sociali“, ha annunciato davanti ai cronisti. Questo “perché lui ha combattuto nella sua vita, ha subìto ingiustizie e sa come rapportarsi con le persone che hanno sofferto come lui”, ha aggiunto Lipera.

Fabrizio Corona: “Voglio aiutare la mia città”

“Con l’avvocato Lipera ci legano un’infinità di cose perché ha fatto molte cose per la mia famiglia. Ho sempre detto che sarei diventato prima dei 58 anni Presidente del Consiglio: ora è un po’ presto, dato che ne ho compiuti 49″, ha commentato Fabrizio Corona.

“Però avrei accolto la proposta di fare qualcosa di giusto, di concreto, qualcosa che sarebbe potuto servire alla città nella quale sono nato e se posso essere d’aiuto nel sostenere una persona per bene a fare delle belle cose, sono a disposizione e ci metto impegno sacrificio e serietà. Non parlo di una persona che non è preparata. Lui studia – ha aggiunto il 49enne parlando di se stesso – lavora e mangia politica più di qualche politicante che è li solo per lo stipendio e la poltrona…”.

Fonte video: Instagram – Fabrizio Corona