Falciato da auto pirata: 56enne trovato privo di vita sull’asfalto

Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona.

Dramma della strada, stamattina sulla via Cassia in zona Roma Nord. A essere stato investito mortalmente da un’auto è un uomo di 56 anni. Trovato privo di vita sull’asfalto si pensa sia morto sul colpo. A nulla sono valsi i soccorsi intervenuti sul posto se non ad accertarne il decesso . Il triste fenomeno dei pirati della strada, nella capitale fa dunque registrare l’ennesima vittima. Il colpevole infatti, al momento dell’impatto, invece di fermarsi per prestare aiuto si è dileguato facendo perdere le proprie tracce.

Caccia al pirata della strada

Arturo Ferettini, nato a Brescia e residente poco distante dal luogo della tragedia: questo il nome della vittima. Intanto, i militari dell’Arma hanno cominciato gli accertamenti per risalire al pirata della strada. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalla visione delle telecamere della zona. Come detto, a Roma il rischio di lasciarci la pelle pur attraversando correttamente sulle strisce pedonali è altissimo. A distanza di pochi giorni ancora un decesso, sempre per mano di un pirata della strada che porta a 182 il numero delle vittime della strada a Roma e provincia in questo 2023