Le famiglie non rinunciano all’albero di Natale, fondamentale per 9 nuclei su 10

La stragrande maggioranza degli italiani considera ancora l'albero di Natale un addobbo fondamentale per le festività di fine anno.

Le famiglie italiane non rinunciano ad addobbare l’albero di Natale. L’85% dei nuclei familiari – vale a dire quasi nove su dieci – mantiene viva la tradizione natalizia ma si interroga su quale tipologia di albero mettere in casa. Si tratta del quadro che emerge da un’indagine realizzata da Coldiretti/Ixè in occasione dell’Immacolata.

L’albero naturale verrà scelto quest’anno da quasi 3 milioni di famiglie anche se il 63% degli italiani preferisce riciclare l’albero di plastica conservato in cantina, mentre una minoranza lo compra nuovo di plastica.

Albero di Natale, la spesa degli italiani

La spesa media degli italiani per l’albero vero è quest’anno di 40 euro anche se secondo Coldiretti/Ixe’ quasi un italiano su due (47%) contiene il budget sotto i 30 euro, un altro 28% si orienta tra i 30 e i 50 euro, ma c’è anche un 19% che spenderà fino a 100 euro, e chi andrà addirittura oltre.

I prezzi variano a seconda dell’altezza e delle varietà con gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo venduti tra i 10 e i 60 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari.

Albero finto, inquinante e costoso

L’albero finto invece è anche inquinante oltre ad essere quest’anno più costoso, con rincari fino al 40% a causa degli aumenti delle materie prime, proprio a partire dalla plastica.

Un abete artificiale di circa 1,90 metri – spiega la Coldiretti – ha un’impronta di carbonio equivalente a circa 40 chili di emissioni di gas serra, che è più di 10 volte quello di un albero vero.