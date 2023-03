Farine a base di insetti, Sammartino dopo il via libera ai Decreti: “Grande sensibilità dal Governo”

Le parole dell'assessore all'Agricoltura siciliano dopo l'approvazione dei Decreti interministeriali sul commercio di alimenti a base di insetti.

L’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino, è intervenuto sui decreti relativi alle etichette e alle norme di sicurezza relative al commercio di farine e alimenti a base di insetti.

Ecco il commento dell’esponente del Governo Schifani sui 4 Decreti interministeriali approvati dai ministri Francesco Lollobrigida, Adolfo Urso e Orazio Schillaci dopo le valutazioni e gli incontri con le Regioni.

Assessore Sammartino, soddisfazione per i Decreti sulle farine di insetti

“La scelta di imporre l’utilizzo di etichette visibili per gli alimenti contenenti farine derivanti da insetti, che consentano una scelta consapevole del consumatore, è una battaglia che ho portato avanti in commissione Politiche agricole la scorsa settimana, chiedendo al Governo nazionale di non adottare scelte affrettate”.

“I decreti adottati oggi dal ministro Lollobrigida vanno in questa direzione e lo ringrazio per la sensibilità dimostrata nel recepire le mie osservazioni che, lo ribadisco ancora una volta, sono rivolte a tutelare la libertà di scelta consapevole e la salute dei consumatori”.

Si ricorda che i decreti relativi alle farine d’insetti – in attesa del via libera della Commissione europea – prevedono l’obbligo di inserire etichette per la scelta consapevole (con l’indicazione dei rischi e degli allergeni) e la creazione di scaffali ad hoc per il commercio degli alimenti a base di insetti approvati.